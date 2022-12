Drei heimische Oberliga-Kicker fahren zur Polizei-Europameisterschaft Anfang Dezember qualifizierte sich die Nationalmannschaft der Polizei für die im kommenden Jahr stattfindende Europameisterschaft.

Mit dabei sind drei Spieler aus der heimischen Oberliga Westfalen. Vom TuS Ennepetal sind dies Torwart Marvin Weusthoff (33) sowie Co-Kapitän Marius Müller (27) sowie vom Delbrücker SC Stürmer Lennard Rolf (23). Dieser markierte am 1. Dezember im entscheidenden Spiel gegen Griechenland als Joker den 3:0-Endstand.

Weusthoff ist Polizeioberkommissar in der Polizeiwache in Hattingen und hütet seit der Saison 2013/14 im Ennepetaler Bremenstadion das Tor. Teamkollege Marius Müller arbeitet als Polizeikommissar in der Fortbildungsstelle und ist seit zweieinhalb Spielzeiten im zentralen Mittelfeld gesetzt. Rolf ist hauptberuflich bei der Kreispolizeibehörde Warendorf tätig.