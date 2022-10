Drei Fragen an ... Lucian Suhrhoff Nach sechs Jahren Fußballpause: Comeback mit einem Traumtor

Lucian Suhrhoff kickte in der B- und A-Jugend Regionalliga beim Blumenthaler SV, nahm am DFB-Länderpokal teil, wechselte zu Blau Weiss Bornreihe und eigentlich war ein Weg als Fußballer in höhere Ligen vorgezeichnet. Doch nach einigen Verletzungen verschwand er von der regionalen Fußballbühne, noch bevor er so richtig durchstarten konnte. Das Fussballspielen lernte er bei der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst. Sein ehemaliger und jetziger Trainer Uwe Louwes erinnert sich: „Ich habe ihn in der B-Jugend Landesliga bei der JSG Biber trainiert und habe seinen Weg natürlich immer verfolgt.“

Nun feierte der 28-Jährige ein Comeback auf dem grünen Rasen. In der 1. Kreisklasse bei der SG FAW II wurde er in der 45. Minute eingewechselt und nur fünf Minuten später schoss er die Kugel zur 2:1 Führung bei der SG Blau Weiss Stubben in den Winkel. Ausserdem rettete er seiner Mannschaft das Remis nachdem er einen Torschuss auf der Torlinie mit dem Kopf klärte. Uwe Louwes spricht aus was ihm alle wünschen: „Er trainiert seit kurzem bei der SG FAW II mit und wir hoffen alle, dass er wieder Spaß an seinem Hobby haben kann.“ Wie es zu seinem Comeback nach sechs Jahren bei seinem Heimatverein kam, erklärt Surhoff bei „Drei Fragen an...“ Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man nach sechs Jahren zum ersten mal wieder in einem Punktspiel aufläuft, gleich ein Traumtor schiesst und das Remis auf der Linie rettet? Das war natürlich ein tolles Gefühl mal wieder auf den Platz zu stehen. In erster Linie war es mir wichtig einfach wieder rein zu kommen, möglichst ohne Schmerzen zu spielen und Spaß zu haben. Dass ich dann noch ein Tor erzielen konnte war natürlich ein super Comeback nach so langer Zeit.