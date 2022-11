– Foto: FuPa Lüneburg

Drei Fragen an ... Kevin Lüdemann " Wir sind als Team näher zusammengerückt "

Kevin Lüdemann ist mit seinen 35 Jahren der erfahrenste Kicker beim MTV Bokel. Vor der Saison kündigte er an, nur noch als Standby-Spieler zur Verfügung zu stehen. Sein Trainer Eric Schürhaus möchte dennoch nicht auf seine Erfahrung verzichten und so kam der Mittelfeldspieler in dieser Saison bereits 14 Mal zum Einsatz. Sein Team ist souveräner Tabellenführer in der Kreisliga Cuxhaven und auf dem besten Weg die Rückkehr in die Bezirksliga zu schaffen. An diesem Wochenende steuerte er ein Tor zum Sieg gegen den TSV Sievern bei. FuPa sprach mit Lüdemann über den Lauf des MTV.

Zu Beginn der Saison wolltest du deutlich kürzertreten. Nun hast du bereits 14 Einsätze beim MTV Bokel zu verzeichnen und ihr steht auf dem ersten Tabellenplatz. Wann hast du deine Pläne verworfen? Beruflich und privat hat sich dieses Jahr vieles geändert. Die letzten drei Jahre habe ich als Co-Trainer nur noch von der Seitenlinie die Spiele verfolgt und gelegentlich in der Alten Herren gespielt. Ich habe Eric und dem Team im Sommer zwei mal in der Vorbereitung ausgeholfen, da viele im Urlaub oder verletzt waren. Danach nahm alles seinen Lauf, Spieler und Trainer, so wie die Fans akzeptieren mich noch weiterhin auf dem Platz und nun bin ich nach 3 Jahren an der Linie wieder mitten im Geschehen.

– Foto: FuPa Lüneburg

Eure Mannschaft hat eine starke Serie hingelegt, führt die Kreisliga souverän an und ist auf dem Bätjerplatz noch ungeschlagen. Was hat sich zur Vorsaison geändert. Sind nur die Gegner schwächer oder was ist euer Erfolgsrezept? Die Kreisliga ist schwächer als die Bezirksliga, definitiv. Was hat sich geändert? Wir sind als Team näher zusammengerückt und zu einer kleinen Familie in Bokel geworden und jeder ist sowohl auf, als auch neben dem Platz für den anderen da. Natürlich kann nicht immer jeder spielen, aber es wird auch von der Bank so gut es geht unterstützt. Das war nicht immer so. Wir alle haben uns individuell weiterentwickelt und so zu einem Team geformt, so hätten wir den Abstieg aus der Bezirksliga letztes Jahr verhindern können.