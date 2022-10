Drei Fragen an ... Daniel Rhodin "Ohne Dusche und Siegerbier zum nächsten Spiel"

Daniel Rhodin hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Er war für alle drei Herrenmannschaften des FC WDBL im Einsatz und ging dreimal als Sieger vom Platz. Mit der 1. Herren siegte der ehemalige Bezirksligakicker gegen die SpVgg Bison und am Sonntag eilte er vom Spiel der 3. Herren (4:0-Sieg beim SV Meckelstedt), in dem er doppelt traf, zum Heimspiel der zweiten Herren gegen den TSV Nesse. Dort schoss er dann auch noch den Siegtreffer für den FC WDBL II.

Für mich waren alle Siege gleich wichtig, weil ich immer gewinnen will. Aber ich denke für den Verein war es der Sieg der 1. Herren am Freitagabend.

Die 1. Herren braucht die Punkte dringend für den Klassenerhalt. Die beiden anderen Teams spielen in ihren Ligen um die Meisterschaft. Welcher Sieg war denn am wichtigsten?

Ich wurde am letzten Sonntag gefragt, ob ich bei der Ersten spielen kann.

Du hast an diesem Spieltag alle drei Spiele der Herrenmannschaften bestritten. Seit wann wusstest du, dass du bei der 1. Herren aushelfen sollst?

