Drei Elfmeter: Düsseldorf bezwingt Velbert ohne zu glänzen

Spielerische Highlights hatte das Aufeinandertreffen der SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II nur bedingt zu bieten. Am Ende behauptete sich die Fortuna knapp mit 2:1, alle drei Treffer fielen per Strafstoß.

Viel Stückwerg in Halbzeit eins

Mit hoher Intensität warfen sich beide Teams in die Partie, doch der Ertrag blieb zunächst überschaubar. Viele Ballverluste auf beiden Seiten zerstückelten den Spielfluss, klare Offensivaktionen blieben Mangelware. Mehr als Halbchancen sprangen nicht heraus – etwa der missglückte Distanzschuss von Deniz Bindemann (12.). Nach einem strammen, aber zu unplatzierten Abschluss von Kilian Sauck packte Velberts Schlussmann Kevin Jackmuth sicher zu (23.). Für die Gastgeber zielte Calvin Mockschan bei einem Freistoß aus 25 Metern zu ungenau (37.).

So trudelte die Begegnung dahin – bis kurz vor der Pause plötzlich Tempo aufkam. Tim Rossmann zündete den Turbo, hatte im Laufduell mit Benjamin Hemcke Vorteile, wurde an der Grundlinie jedoch zunächst fair gestoppt. Weil Hemcke bei seinem Tackling aber nicht nur den Ball, sondern auch den Gegenspieler traf, zeigte Schiedsrichter Selim Erk auf den Punkt. Bindemann übernahm Verantwortung, verlud Jackmuth souverän und brachte Düsseldorf in Führung. Velberter Ausgleich hält nur kurz Nach dem Seitenwechsel fand die SSVg mit etwas Verzögerung in ihre beste Phase. Robin Hilger prüfte Keeper Leon Czako per Kopf (59.), kurz darauf fehlte Mockschan nach einer Hereingabe auf den zweiten Pfosten ein halber Schritt gegen Ben Eze (62.). Der Aufwand wurde schließlich belohnt – erneut per Strafstoß. Czako erwischte beim Herausfausten wohl auch Hilger im Rücken, der Kontakt war nicht besonders deutlich, doch es reichte für die große Ausgleichschance. Max Machtemes blieb eiskalt und traf zum 1:1 ins Eck (67.).

Die Aufbruchsstimmung des Aufsteigers hielt allerdings nicht lange. Düsseldorf kam über die rechte Seite mit einfachen Mitteln vor den Strafraum. Nach einem Pass in die Box legte Kilian Wagenaar seinen Gegenspieler Mechak Quiala-Tito ungeschickt – der dritte Elfmeter des Freitagabends. Wagenaar hatte sogar noch Glück, dass es bei der Strafstoß-Entscheidung blieb, war er der letzte Abwehrspiel in dieser Situation. Erneut trat Bindemann an, erneut verlud er Jackmuth problemlos. Velbert musste wieder anlaufen, doch die Fortunen verteidigten clever. Mehr als der Verusch von Oguczan Büyükarlsan der aus 16 Metern an Czako scheiterte (75.), und dem Distanzkracher von Hemcke, der noch den rechten Außenpfosten küsste (90.+4), sprang nicht heraus. Am Ende einer kämpferischen Partie entführen die Düsseldorfer drei Auswärtspunkte und setzen sich sieben Zähler von den zuvor formstarken Velbertern ab.

