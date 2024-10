Drei Derbys am Sonntag

„Wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht“, so ein frustrierter Matthias Barth nach der dritten 1:0-Auswärtsniederlage in dieser Spielzeit. Weiter führt er die Gründe der Niederlage aus: „Es war eine absolut unverdiente Niederlage. Durch eine kurzfristige Absage mussten wir nochmal etwas umstellen. Wir haben Weiher das Spiel überlassen und standen kompakt. Das hat gut geklappt, von Weiher kam offensiv nicht viel und schon in der ersten Halbzeit wurde ein Schuss vom jungen Felix Beha gerade noch auf der Linie geklärt und ein Kopfball von ihm ging nur knapp vorbei. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, Weiher mit etwas mehr Ballbesitz aber sehr harmlos nach vorne, auch weil wir gut verteidigt haben. Wir hatten wieder großes Pech, als ein Schuss von Felix Beha nur am Pfosten landete. Dazu kann es noch zwei Elfmeter für uns geben, warum zumindest einer davon nicht gepfiffen wurde, weiß leider nur der Schiedsrichter. Tim Zimmermann rennt alleine aufs Tor und wird von der Seite umgegrätscht, er fliegt drüber, der Ball rollt weiter. Bei einer weiteren Aktion legt Felix Beha den Ball hinter dem Gegenspieler vorbei, der streckt sein Bein nach hinten raus und stellt ihm den Fuß, eigentlich beides Aktionen, die man pfeifen muss. Am Ende kommt es wie es kommen musste, wir klären einen Ball hinten raus zu kurz und bei einem Flankenversuch rutscht dem Spieler der Ball über den Spann, sodass dieser immer länger wird und in hohem Bogen über unseren Tormann hinweg ins lange Eck fällt. Am Ende haben wir nochmal gedrückt und hatten noch zwei gute Kopfballmöglichkeiten, haben den hochverdienten Ausgleich allerdings verpasst. Eine sehr ärgerliche und unnötige Niederlage, der Auftritt war richtig gut.“ Ob das Spiel gegen den Spitzenreiter zum richtigen Zeitpunkt kommt, bleibt abzuwarten, Der Übungsleiter gibt sich jedoch zielsicher: „Jetzt kommt mit dem Tabellenprimus TSV Rheinhausen eine ganz harte Aufgabe auf uns zu. Relativ konstant und mit einem starken Torverhältnis stehen sie aktuell zurecht an der Spitze. Allerdings müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken, wie gerade das letzte Spiel gezeigt hat. Wir haben Respekt, gehen aber mit dem Wissen in die Partie, etwas holen zu können. Wir wissen um unsere Stärken und diese werden wir auf den Platz bringen. Das Glück müssen wir uns wieder erarbeiten, dann können wir gegen jede Mannschaft etwas holen und so werden wir auch in das Spiel gehen.“ Der neue Spitzenreiter der Kreisklasse A heißt TSV Rheinhausen und diese Position möchten Dominik Feuerstein und seine Spieler auch weiterhin behalten: „3:2 hieß es am Ende nach einer turbulenten Schlussphase. Bruchsal war der erwartet unangenehme Gegner, dennoch ist der Sieg aufgrund des Verlaufes in den letzten fünf Minuten zwar glücklich, aber dennoch aus meiner Sicht hoch verdient. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei/drei sehr gute Gelegenheiten liegen gelassen und es nach dem 2:1 in der zweiten Hälfte leider auch versäumt, den Sack zuzumachen. So war der SV bis zum Schluss im Spiel. Gott sein Dank hatte unser jüngster Spieler beim letzten Standard ein gutes Näschen und stand bei einem Abpraller goldrichtig. Hat er sich auch einfach verdient! Jetzt spielen wir am Sonntag zu einer „unmenschlichen“ Zeit in Heidelsheim. Die Gastgeber haben sich in den ersten paar Spielen punktetechnisch sicherlich mehr ausgerechnet und werden dementsprechend hochmotiviert sein, die Punkte in Heidelsheim zu behalten. Die Mannschaft ist definitiv besser als ihr derzeitiger Tabellenstand. Das haben sie die letzten Jahre konstant bewiesen. Wir sind gut beraten, über den Kampf und die Intensität das Spiel anzunehmen, dann kommt das spielerische von alleine. Wir wollen auch in Heidelsheim dreifach punkten!“ PROGNOSE: Spannung ist geboten, doch Rheinhausen hat die Nase leicht vorn. Dennoch ist Heidelsheim ein Punktgewinn zuzutrauen.

Christian Walter spricht von einem gerechten Ergebnis hinsichtlich des Gastauftritts seines FC Kirrlach 2 im Augarten: „Die Niederlage in Stettfeld war völlig verdient. Nach sechs Minuten war die Messe durch zwei grobe Schnitzer im Abwehrverbund schon gelesen. Auch wenn wir kurz vor der Pause noch auf 1:2 verkürzen konnten, spiegelt es den Spielverlauf der ersten Halbzeit nicht wider. Stettfeld kann durchaus mit vier Toren führen, allein nach Eckbällen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir etwas spielbestimmender, aber durch einen Eckball, wie sollte es an diesem Tag auch anders sein, konnte der Gegner das 3:1 erzielen. Das 4:1 fiel dann kurz vor Schluss durch einen Alleingang.“ Es bleibt eine angespannte Situation bei der Zweitvertretung der Olympioniken: „Nach einer durchaus turbulenten Woche auf dem Olymp, kommt am Sonntag der FC Odenheim zu uns. Die junge Odenheimer Mannschaft ist für mich die Überraschung der bisherigen Runde. Dass in diesem Spiel niemand von uns etwas erwartet, spielt uns hoffentlich in die Karten. Daheim ist immer alles möglich.“ Eine unerwartete 1:2-Niederlage nebst Verlust der Tabellenführung musste der FC Odenheim ausgerechnet zu Hause im Derby gegen den SV Zeutern hinnehmen. Niklas Zabler lässt die Ereignisse Revue passieren: „Die Niederlage am Sonntag ist in vielerlei Hinsicht schmerzhaft gewesen. Wir wollen das Spiel schnell abhaken, hinter uns lassen. Die Mannschaft ging das Spiel mit der richtigen Energie und auch über die gesamte Spieldauer mit viel Engagement an. Jedoch war der Ertrag überschaubar, das lag auf der einen Seite an der an diesem Tag unglücklichen Entscheidungsfindung, aber auch an der immer wieder dürftigen Passqualität, gepaart mit fehlendem Mut, gerade im letzten Drittel. Wodurch man oft an der vielbeinigen Abwehr hängen blieb. So konnte man noch vor der Halbzeit zwar einen Aufbaufehler mit schnellem Umschalten zur verdienten Pausenführung nutzen, verpasste es aber auf 2:0 zu erhöhen. So waren es ein zweifelhafter Elfmeterpfiff, der die Partie ausglich, und die vermutlich einzig gelungene Kontersituation des SVZ in der 88. Minute, die das Spiel zugunsten der Gäste entschied. Jedoch muss man dem Offensivakteur hier auch Respekt zollen, der diese Situation stark löste.“ Zurück in die Erfolgsspur möchte der FCO bei seinem Gastauftritt in Kirrlach, wie der junge Übungsleiter selbstbewusst zu Protokoll gibt: „Am nächsten Sonntag gastieren wir bei der Zweitvertretung des FC Olympia Kirrlach, die sowohl personell als auch spielerisch immer wieder einer kleinen Wundertüte gleicht. Wir wollen jedoch unseren Blick auf uns und unsere Leistung richten und die Fehler aus der vergangenen Partie nicht wiederholen. Um die letzte Partie möglichst schnell vergessen zu machen, gilt es wieder möglichst dreifach zu punkten.“ PROGNOSE: Die Zabler-Elf wird die drei Punkte aus Kirrlach entführen.

Eine 3:1-Niederlage galt es für den FV Ubstadt nach 90 Minuten gegen den FC Karlsdorf 2 zu verdauen – Trainer Nicolas Wanitzek tut sich nach wie vor schwer mit der Bewertung des Spiels, da der Start in die Partie durchaus positiv wirkte: „Das Spiel gegen den FC Karlsdorf 2 begann vielversprechend für uns. In den ersten 20 Minuten haben wir den Gegner stark unter Druck gesetzt. Unsere Mannschaft konnte verdient mit 1:0 in Führung gehen, was den Spielverlauf bis dahin widerspiegelte. In dieser Phase mangelte es uns jedoch an Effizienz im Abschluss, wodurch wir einige vielversprechende Chancen nicht verwerten konnten. Mit einer besseren Chancenverwertung hätte es nach 20 Minuten durchaus 3:0 für uns stehen können, ohne dass sich Karlsdorf hätte beschweren können. Nach rund 25 Minuten fand Karlsdorf besser ins Spiel und erarbeitete sich durch Ihre Präsenz auf dem Platz zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Das 1:1 fiel verdient, da sie in dieser Phase das Spielgeschehen dominierten und wir den Zugriff verloren. In der zweiten Halbzeit setzte Karlsdorf genau da an, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Sie waren einfach galliger, hatten mehr Wille und waren uns in den entscheidenden Momenten voraus. Zwei individuelle Fehler von uns ermöglichten ihnen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen und auf 3:1 zu erhöhen. Am Ende können wir froh sein, dass Karlsdorf einige Chancen nicht noch konsequenter genutzt hat, denn das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können. Insgesamt muss man klar anerkennen, dass Karlsdorf das Spiel verdient gewonnen hat. Ihre Mannschaftsleistung war stark, sie haben uns insbesondere nach der Anfangsphase dominiert. Schwierig nachzuvollziehen ist, warum wir nach den ersten 20 Minuten das Fußballspielen nahezu komplett eingestellt haben. Anstatt weiterhin Druck zu machen, haben wir das Spiel über uns ergehen lassen und uns kaum noch gewehrt.“

Deutlich kürzer fällt die Vorschau auf das Derby gegen den TSV Stettfeld aus – dafür ist die Marschroute umso klarer: „Nun steht für uns das nächste Derby gegen den TSV Stettfeld an. Stettfeld steht mit einem Punkt knapp über uns in der Tabelle. Es ist für uns entscheidend, im nächsten Spiel die Konstanz über 90 Minuten abzurufen. Unser Ziel für Sonntag ist klar: Wir wollen und müssen die drei Punkte zuhause behalten.“



Enrico Simeone sah am vergangenen Sonntag einen verdienten Heimsieg seines TSV gegen die Zweitvertretung des FC Kirrlach: „Gegen Kirrlach sind wir sehr gut in die Partie gekommen und konnten nach sieben Minuten schon auf 2:0 stellen. Mit einem Geschenk konnte Kirrlach zehn Minuten später verkürzen. In der Folge spielten wir uns noch vor der Halbzeit mehrere hundert prozentige Chancen heraus, sodass das Spiel schon hätte entschieden sein müssen - war es aber nicht. So kam Kirrlach dann aus der Kabine und stellte uns 20 Minuten lang vor Probleme, in der Zeit hat es Kirrlach richtig gut gemacht. Ab dem 3:1 haben wir dann jedoch wieder zu unserem Spiel gefunden und dann auch verdient mit 4:1 gewonnen.“

Mit Rückenwind reist die Augarten-Elf nun in den Nachbarort nach Ubstadt – entsprechend heißt es in der Gemeinde Ubstadt-Weiher wieder DERBYTIME: „Jetzt geht's ins Derby gegen Ubstadt. Wir erwarten kampfstarke Ubstadter und ein enges Spiel. Wenn wir jedoch an unsere letzten Spiele anknüpfen, dann werden wir mit drei Punkte im Gepäck wieder heimfahren und das ist auch das klare Ziel.“



Möge der Bessere gewinnen. FuPa wünscht ein spannendes und faires Derby!





Einen eher unerwarteten Auswärtssieg hat der SV Zeutern beim FC Odenheim eingefahren. Trainerfuchs Kai Ledermann sah das Derby folgendermaßen: „Ein Derbysieg ist immer etwas Schönes und umso schöner, wenn man eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht bzw. stand. Aber ich habe im Vorbericht gesagt - die 90 Minuten müssen erst gespielt werden und nach diesen gingen wir als verdienter Sieger vom Platz. In der ersten Halbzeit gab es zwei Halbchancen auf jeder Seite und Odenheim ging kurz vor der Halbzeit durch einen Fehler im Aufbau verdient 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit hat unser Torwart gefühlt keinen Ball aufs Tor bekommen und unser taktisches Konzept, die schnellen Odenheimer Benz und Beer durch Doppelung aus dem Spiel zu nehmen, ging vollends auf. Wir wurden mutiger und Odenheim fand kein Mittel gegen unsere vielbeinige Abwehr. Durch einen Foulelfmeter waren wir wieder im Spiel und danach auch die bessere Mannschaft. Mit dem 2:1 kurz vor Schluss konnten wir den Lucky Punch setzen.“

Es geht gleich mit dem nächsten Derby weiter – dieses Mal eines innerhalb der Gemeinde Ubstadt-Weiher: „Nach dem Derby ist vor dem Derby. Mit Weiher haben wir jetzt die zweite Mannschaft aus dem oberen Drittel zu Gast und wir stehen noch immer mit dem Rücken zur Wand. Aber die Jungs haben diese Woche wieder sehr gut trainiert und die Stimmung könnte nicht besser sein. Wir wollen versuchen zu Hause ungeschlagen zu bleiben, wissen aber um die Qualität des Gegners. Einstellung, Charakter, Matchplan … alles muss stimmen. Und dann werden wir am Ende sehen was unter dem Strich hängen bleibt.“



Der FC Weiher ist durch einen 1:0-Heimsieg gegen den FC 07 Heidelsheim 2 zurück in die Erfolgsspur gekommen. Metin Telle und seine Mannschaft sind nun auf den 2. Tabellenplatz vorgerückt: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben uns sehr schwer getan, weil wir zu viele Stockfehler und unnötige Abspielfehler gemacht haben. Heidelsheim hat es gut gemacht und auf ihr Chancen gelauert. In der ersten Halbzeit hatten wir eine nennenswerte Aktion durch Jeremias Böser, die der Torhüter gut hält und Heidelsheim eine Chance, die durch meinen Fehler entstand. Im zweiten Durchgang eigentlich das gleiche Spiel: Kaum Torchancen, eine für Heidelsheim und eine für uns durch Marius Bürk. In 80. Minute bekamen wir die Gelb-Rote Karte, wobei man sagen muss, dass es ein faires Spiel war und Heidelsheim auch sehr fair in zwei Aktionen den Ball ins Aus geschossen hat oder nach einer falschen Entscheidung dem Schiri mitteilten, dass es anders herum war. Wir mussten umstellen, haben aber weiter an unsere Chance in Unterzahl geglaubt. Bryan Kohler brachte uns mit einem sehenswerten Schuss in Führung. Heidelsheim warf nun alles nach vorne, aber wir standen gut und haben nichts mehr zugelassen. Ein Remis wäre gerecht gewesen, aber wir nehmen gerne die drei Punkte mit.“

Als nächstes steht für die Telle-Elf ein Derby auf dem Programm, denn man gastiert beim SV zeutern, die am vergangenen Wochenende für Aufsehen sorgten: „Zeutern ist die Mannschaft der Stunde. Sie haben gegen Odenheim gewonnen. Das sagt schon alles über die Qualität. Wir müssen und werden hochkonzentriert sein. Wenn wir das hinbekommen können wir was Zählbares mitnehmen.“



Weiher geht als Favorit ins Spiel, doch Kai Ledermann lässt so manchen Favoriten zur Verzweiflung bringen.

