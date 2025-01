Drei Abgänge und ein Rückkehrer: Ampfing startet in die Vorbereitung

Mit zwei Neuzugängen und drei Abgängen startet der Bezirksligist TSV Ampfing am kommenden Freitag in die Wintervorbereitung.

„Dimi wollte es noch mal eine Klasse höher probieren, vor allem aber war ihm hier der Aufwand zu groß“, sagt Trainer Björn Hertl, der Vourtsis gerne behalten hätte: „Es ist immer traurig, wenn man einen guten Fußballer verliert. Charakterlich hat auch alles gepasst, aber er wohnt in München und musste zu jedem Training eineinhalb Stunden mit dem Zug anreisen. Das war ihm zu viel. Irgendwie war bei diesem Engagement aber von Anfang an etwas der Wurm drin und so konnte er aus unterschiedlichen Gründen auch nur acht Spiele bestreiten. Ich habe aber einen Riesenrespekt vor der Mannschaft, dass sie ihn immer mitgezogen hat.“

Nach einem halben Jahr beim SB Chiemgau Traunstein kehrt Innenverteidiger Christian Wallisch zu den Schweppermännern zurück und auch Louis Stanner kommt vom SBC Traunstein. Verlassen haben den Landesliga-Absteiger Dimitrios Vourtsis, Korbinian Leserer und Mehas Maksuti. Der 25-jährige Vourtsis, der erst im Juli vom FC Kufstein an die Isen gekommen ist, läuft künftig wieder beim Landesligisten VfR Garching auf, für den er schon in der Saison 2023/24 Bayernliga gespielt hat.

Wallisch kehrt nach Ampfing zurück

Nicht geplant war auch der Abgang von Abwehrspieler Leserer, der nach acht Pflichtspielen zum Kreisklassisten DJK SV Pleiskirchen zurückkehrt. Der 23-Jährige hat sich als Physiotherapeut mit einer eigenen Praxis in Neumarkt/ St. Veit selbständig gemacht und bringt Bezirksliga-Fußball und Beruf aktuell nicht unter einen Hut. Maksuti (21), der im Sommer zusammen mit Eyüp Tas vom SSV Eggenfelden gekommen ist, konnte sich in Ampfing nicht wie erhofft durchsetzen und verlässt den Verein auf persönlichem Wunsch hin mit unbekanntem Ziel.

Jede Menge Landesliga-Erfahrung bringt der 27-jährige Wallisch mit, der in der vergangenen Halbserie elfmal für den SB Chiemgau Traunstein auf dem Platz stand, unter drei verschiedenen Trainern aber nicht zur absoluten Stammbesetzung zählte. „Für uns ist er eine Riesenverstärkung“, freut sich Hertl auf Wallisch, der mittlerweile in Trostberg wohnt, für Ampfing, Traunstein und Töging schon 131 Mal in der Landesliga aufgelaufen ist und auch fünfmal für den SV Kirchanschöring in der Bayernliga.

Trainingslager soll für Feinschliff sorgen

Ein weiterer Perspektivspieler ist der 19-jährige Stanner, der im zentralen Mittelfeld daheim ist und seit 2013 in Traunstein ausgebildet worden ist. „Er ist ein Mann für die Zukunft. Wir setzen auf junge Spieler und versuchen sie vorwärtszubringen. Louis steht sozusagen für den Weg, den wir vor einem Jahr eingeschlagen haben“, erklärt Hertl, unter dessen Regie schon viele Youngsters ihr Debüt bei den Herren feiern konnten und dann auch mehr und mehr Spielzeit bekommen haben: „Wir wollen die jungen Spieler weiterentwickeln und so den Kern für eine Mannschaft der Zukunft aufbauen.“

Höhepunkt der Vorbereitung auf die zwölf Spiele der Frühjahrsrunde ist das Trainingslager vom 12. bis 16. Februar in Umag. Hertl: „Da wollen wir uns den Feinschliff holen. Auch wenn aus beruflichen Gründen nicht alle Spieler dabei sein können, werden wir mit einer großen Gruppe nach Kroatien reisen. Es ist schön, dass so etwas mal wieder in Ampfing zusammengeht, alle freuen sich da schon darauf.“

Viele Testspiele geplant

Nach fünf Trainingseinheiten bestreiten die Schweppermänner am 1. Februar um 17 Uhr auf dem Kunstrasen in Lindach das erste Testspiel gegen die U19 des SV Wacker Burghausen, zweiter Testspielgegner ist am 5. Februar um 19 Uhr auf dem Buchbacher Kunstrasen Kreisligist TSV Neuötting. Am 8. Februar gastieren die Ampfinger um 12.30 Uhr beim Bezirksligisten SE Freising, in Umag ist am 15. Februar ein weiterer Test geplant, wobei der Gegner noch nicht feststeht. Ein echter Härtetest wird die Partie am 19. Februar um 19 Uhr auf dem Kunstrasen in St. Wolfgang gegen den Bayernligisten SV Erlbach, die Generalprobe soll dann am 22. Februar um 14 Uhr auf Naturrasen steigen: Gegner ist Bezirksliga-Rivale TSV Dorfen, wo gespielt wird, entscheidet sich aufgrund der Platzverhältnisse kurzfristig.

Sa., 01.02.2025, 17:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker TSV Ampfing TSV Ampfing 17:00 PUSH

„Wir wollen in der Frühjahrsrunde unsere Spielphilosophie weiterentwickeln und oben dranbleiben. Die Saison bleibt für uns ein Jahr der Konsolidierung, wir wollen die Mannschaft Schritt für Schritt aufbauen“, gibt Hertl als Ziel aus und vermeidet zu große Erwartungen: „Wir müssen nicht aufsteigen, aber, wenn man im Winter Zweiter ist, will man natürlich möglichst den Platz halten, wobei das Auftaktprogramm mit den Spielen in Peterskirchen und in Moosinning schon knackig ist.“ Das erste Heimspiel bestreiten die Schweppermänner dann am 15. März um 15 Uhr gegen Tabellenführer SV Dornach. (MB)