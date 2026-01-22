Drei Abgänge fix: Stefandl, Mintál & Bell verlassen Bayreuth

Marco Stefandl (li.) verlässt die SpVgg Bayreuth nach zweieinhalb Jahren mit sofortiger Wirkung. – Foto: Sven Leifer

Es geht in diesen Tagen Schlag auf Schlag bei der SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" muss knallhart sparen und nachdem der oberfränkische Traditionsklub angekündigt hatte, dass jeder Spieler mit Wechselwunsch noch in der Winterpause an den Verein herantreten kann, haben die ersten drei Akteure den Verein verlassen: Marco Stefandl, Jakub Mintál und Julian Bell werden ab sofort nicht mehr für die Schwarzgelben auflaufen. "Danke für euren Einsatz und die gemeinsamen Momente. Für euren weiteren Weg wünschen wir euch nur das Beste", verabschiedet die SpVgg kurz und knapp via Social Media-Kanäle die Abgänge.

"Es ist leider so, dass wir so ein bisschen ums Überleben kämpfen. Ich denke, dass es nicht nur uns so geht, sondern auch anderen Vereinen. Das ist ein Druck, der sich immer mehr aufbaut. Wenn sich dann Spieler mit dieser Situation nicht wohlfühlen, dann ist das total legitim und verständlich. Deshalb haben wir dieses Angebot den Spielern gemacht", erklärt Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba gegenüber dem regionalen Fernsehsender TVO.

Auch Jakub Mintál hat sich wieder aus Bayreuth verabschiedet. – Foto: MichaelOttSportfotografie