Drei Abgänge fix: Stefandl, Mintál & Bell verlassen Bayreuth

Es geht in diesen Tagen Schlag auf Schlag bei der SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" muss knallhart sparen und nachdem der oberfränkische Traditionsklub angekündigt hatte, dass jeder Spieler mit Wechselwunsch noch in der Winterpause an den Verein herantreten kann, haben die ersten drei Akteure den Verein verlassen: Marco Stefandl, Jakub Mintál und Julian Bell werden ab sofort nicht mehr für die Schwarzgelben auflaufen. "Danke für euren Einsatz und die gemeinsamen Momente. Für euren weiteren Weg wünschen wir euch nur das Beste", verabschiedet die SpVgg kurz und knapp via Social Media-Kanäle die Abgänge.
"Es ist leider so, dass wir so ein bisschen ums Überleben kämpfen. Ich denke, dass es nicht nur uns so geht, sondern auch anderen Vereinen. Das ist ein Druck, der sich immer mehr aufbaut. Wenn sich dann Spieler mit dieser Situation nicht wohlfühlen, dann ist das total legitim und verständlich. Deshalb haben wir dieses Angebot den Spielern gemacht", erklärt Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba gegenüber dem regionalen Fernsehsender TVO.
Ebenfalls gegenüber TVO gab sich Cheftrainer Lukas Kling betont gelassen: "Es ist ja nicht so, dass wir zu den Spielern gesagt haben: Bitte geht, weil wir Kohle brauchen! Wir haben das den Spielern angeboten, da ich gesagt habe, dass ich keine Störfaktoren mehr haben möchte. Ich möchte Spieler da haben, die sich zu 100 Prozent mit der Aufgabe identifizieren können. Sowas schweißt auch mal zusammen. Ich habe vollstes Vertrauen in die Jungs, die da sind. Jetzt erst erst!"
Ein kleiner Lichtblick am derzeit düsteren Altstadt-Himmel: In den kommenden Wochen sollen peu à peu einige Verletzte zurückkehren, darunter Ben Fischer, Felix Heim, Lino Kasten und Thomas Winklbauer. Wie es mit der SpVgg Bayreuth weitergeht? In der Hinsicht gibt`s weiterhin mehr Fragen als Antworten. Nur so viel ist sicher: Die "Oldschdod" hält ihre Fans mal wieder in Atem...