Drei Abgänge beim FC Remscheid, TSV Eller leiht zwei Solinger aus

Der FC Remscheid und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 bilden in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, die beiden Extreme ab: ein abstiegsbedrohter Traditionsverein und ein Aufsteiger vor dem Durchmarsch. Zum Jahreswechsel geben beide Klubs mehrere Spieler unter unterschiedlichen Vorzeichen ab.

Die Remscheider verpassten Anfang Juni nur knapp den Aufstieg in die Oberliga und stehen jetzt vor dem wichtigsten Halbjahr der vergangenen Jahre, denn der Traditionsverein kämpft um den Klassenerhalt. Zur Winterpause wäre der frühere Zweitligist abgestiegen, diese Katastrophe soll natürlich noch abgewendet werden - allerdings ohne drei Spieler: Stanislao Apicella, Marvin Misiak und Furkan Asut.

Stürmer Apicella, der zu den Spielern auf FuPa mit den meisten Aufrufen zählt, kam erst im Sommer vom SC Velbert zum FCR. Er konnte an seine guten Leistungen nicht anknüpfen (32 Tore in 64 Partien) und probiert deshalb nach drei Treffern sein Glück bei einem anderen Klub. Der 21-Jährige schließt sich nämlich dem DV Solingen an und darf daher sich deshalb nicht nur auf eine neue Umgebung, sondern auch auf den Aufstiegskampf freuen. Der Tabellendritte hat gute Chancen auf die mögliche Oberliga-Relegation.

Misiak und Asut könnten in der Bezirksliga, Gruppe 2, aufeinandertreffen. Während Torhüter Misiak zum SV Solingen wechselt, will Torjäger Asut beim SV Wermelskirchen zurück zur alten Stärke finden. Der Ex-Jugendspieler von Fortuna Düsseldorf schoss 2023/24 die Kreisliga A Remscheid mit 39 Toren kurz und klein, kam in 29 Landesliga-Einsätzen allerdings nur zu zwei Treffern. Deshalb scheint die Zwischenliga eine gute Lösung für den nächsten Schritt zu sein.

TSV Eller leiht zwei Spieler aus

Während dem Vernehmen nach weitere Abgänge in Remscheid möglich sind, sollen die Solinger Nikolaos Gidopoulos (30, Torhüter) und Raul-Florin Ghite (20, Stürmer) beim TSV Eller Spielpraxis sammeln. Der Landesliga-Tabellenführer Wald 03 verleiht seine Spieler für das Halbjahr nach Düsseldorf, wo beide Akteure um den Landesliga-Aufstieg kämpfen werden.

Peter Resvanis, Sportlicher Leiter, erklärt in den Vereinsmedien: "Der Sportler als Mensch steht hier allerdings im Vordergrund. Als Vedat (Atalay, Anm. d. Red; Ellers sportlicher Leiter) mich angerufen hat, ging alles sehr schnell. Der ambitionierte Club überwintert im Aufstiegsrennen der Bezirksliga und hat ein sehr ansprechendes Niveau. Das Trainerteam ist ehrgeizig und wie man im Spitzenspiel gegen den MSV eindrucksvoll bestätigt hat, durchaus auch mit taktischen Feinheiten hoch im Kurs. Das Spielsystem passt zu Raul und Nikos. Beide werden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen."

