»Dreckiger« Sieg für den Primus: Gladbach baut Vorsprung aus

Stefan Kleefisch, Teammanager der Fortuna-Zweitvertretung, sah sein Team trotz vieler Ausfälle gut im Spiel: „Wir haben über weite Strecken trotz der vielen Ausfälle auf Augenhöhe mit dem Primus agiert. Leider traf Bergisch Gladbach zweimal nach Standardsituationen. Insgesamt war der Gegner in den entscheidenden Momenten griffiger und galliger als wir.“ Kleefisch fügte hinzu: „Nach dem 2:0 haben sie ihre Räume und Chancen jedoch nicht konsequent genutzt – und am Ende können sie froh sein, dass sie in der Nachspielzeit nicht noch den Ausgleich kassiert haben. Die Chancen für uns waren definitiv da.“

"Nicht immer nach Leitfaden"

„Man darf von einer so jungen Mannschaft nicht erwarten, dass immer alles nach Leitfaden läuft wie in der Vorwoche. Wir sind glücklich über den Sieg, auch wenn er am Ende ein bisschen ‚dreckig‘ war“, so Kruths Resümee.