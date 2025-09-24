Dramatische Szenen: Glück im Unglück für Illertissens Keeper Zok

Der Schlussmann blieb benommen liegen, ein Notarzteinsatz war erforderlich. Nach der Erstversorgung auf dem Platz wurde der 22-Jährige mit dem Krankenwagen in die Klink gebracht. Dort bestätigten sich die ersten Befürchtungen, wonach sich Zok das Schlüsselbein gebrochen haben könnte, zum Glück nicht. Allerdings wurde bei Zok eine "kräftige Gehirnerschütterung" diagnostiziert, wie der Verein mitteilt. "Wir konnten kurz vor der Heimfahrt mit Malwin telefonieren, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Seine Eltern waren mit vor Ort und haben ihn noch am Abend mit nach Hause genommen", informiert FVI-Spielleiter und Pressesprecher Hermann Schiller. Wie lange Zok nun pausieren muss, steht noch nicht fest. Besonders bitter: Der junge Schlussmann, der im Sommer vom SV Waldhof Mannheim ins Illertal zurückgekehrt war, absolvierte am gestrigen Dienstag seinen ersten Einsatz in dieser Regionalliga-Saison. Er hatte von Cheftrainer Holger Bachthaler den Vorzug vor Michel Witte erhalten.





Den Mannschaftskollegen steckte nach der Aktion der Schreck in den Knochen, am Ende setzten sich die Illertisser aber verdient mit 5:3 durch. Die laufende Spielzeit scheint für die Torhüter des FVI unter keinem guten Stern zu stehen. Kurz vor dem Ende der Vorbereitung hatte sich Jakob Mayer die Achillessehne gerissen und wird bis ins kommende Jahr hinein ausfallen.