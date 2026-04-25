Drama pur: Ngyombo entreißt dem WSV den sicher geglaubten Sieg

Dramatisches Remis im Stadion am Niederrhein. – Foto: IMAGO/ Eibner

Ein Spiel mit zwei Verlieren: RW Oberhausen vermiest dem Wuppertaler SV mit dem Treffer von Matona-Glody Ngoymbo den fast schon sicher geglaubten Coup im Abstiegskampf. Für beide Seiten ist der eine Punkt ob der Tabellensituation mehr als alles andere eine Enttäuschung.

Der Wuppertaler SV hielt immerhin dagegen, fand offensiv aber lange kaum Lösungen. RWO verwaltete die Führung größtenteils ohne viel zu investieren. Seok-Ju Hong (26.) und Lucas Halangk (29.) konnten WSV-Schlussmann Fotios Adamidis zwischenzeitlich prüfen. Viel mehr brachte der Aufstiegsanwärter nicht zu Stande.

Die Gastgeber erwischten den perfekten Auftakt. Timur Kesim verlängerte einen Chip-Freistoß von Eric Gueye bereits in der 5. Minute per Hinterkopf zur frühen Führung. In der Folge kontrollierte RWO die Partie weitgehend, ohne jedoch durchgängig zwingend zu werden.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst ein Spiel mit wenigen klaren Aktionen – bis eine Standardsituation das Drama einleitete.

WSV dreht die Partie – und verpasst die Entscheidung

In der 58. Minute nutzte Nicolas Hirschberger das Durcheinander nach einem Eckball und traf wuchtig zum 1:1. Der Ausgang war nun wieder offen und das Spielgeschehen hektisch. RWO war optisch zwar am Drücker, konnte das aber nicht zielbringend ummünzen

Möglichkeiten dazu gab es jedoch genügend. Kesim verzog seine Direktabnahme im Strafraum (78.), auch dem eingewechselten Tim Krohn fehlte das Zielwasser (83.). Das rächte sich: In der 84. Minute brachte ein langer Ball den Wuppertaler SV plötzlich in Führung. Celal Aydogan zog nach innen und traf flach ins kurze Eck zum 1:2.

Die Gäste standen nun dicht vor einem enorm wichtigen Auswärtssieg und verteidigten mit allem, was sie hatten, RWO schmiss alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich.

Ngyombo schlägt spät zurück

Moritz Stoppelkamp scheiterte nach einer schönen Einzelkation an Adamidis (84.). RWO versuchte es daraufhin nur noch mit der Brechstange. Ein Mittel, das Erfolg brachte: In der siebten Minute der Nachspielzeit köpfte Matona-Glody Ngyombo eine Flanke wuchtig zum 2:2 ein und sorgte wieder für Wuppertaler Ernüchterung. Doch auch der Punkt reichte den Kleeblätter nicht, so öffneten sich dem WSV noch einmal die Räume für einen finalen Angriff. Doch aus vielversprechender Position schlenzte Semir Saric nur am Pfosten vorbei (90.+8).

Kurz darauf war Schluss – und beide Teams sanken erschöpft zu Boden. Während Oberhausen im Aufstiegsrennen Boden auf Spitzenreiter Fortuna Köln verliert, verpasst der Wuppertaler SV den sehnlichst erhofften Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

RW Oberhausen – Wuppertaler SV 2:2

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (56. Ayman Aourir), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (66. Tim Krohn), Seok-ju Hong (66. Moritz Stoppelkamp), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel

Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Subaru Nishimura, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan, Dominic-Maximilian Constantine Duncan (67. Levin Müller), Jeff-Denis Fehr (75. Semir Saric), Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (75. Josue Santo), Amin Bouzraa - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 4176

Tore: 1:0 Timur Kesim (5.), 1:1 Nicolas Hirschberger (58.), 1:2 Celal Aydogan (84.), 2:2 Matona-Glody Ngyombo (90.+7)

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