Drama in Rothwesten – Eintracht Baunatal tut sich weiter schwer

Bosporus legte durch Treffer von Jammal (32.) und Kaiyal (35.) früh vor, ehe Wilhelmshöhes Müller per Doppelschlag vom Punkt (40., 60.) ausglich. Ein Eigentor von Schwalm brachte die Gastgeber zurück in Führung (67.), ehe Joker Kachischwili (78.) und Yantut (86.) alles klar machten. Mit dem dritten Heimsieg im dritten Spiel bestätigte der Aufsteiger seine Stärke vor eigenem Publikum.

Nach Chancenwucher in der ersten Hälfte sorgte Salomon (32.) für die Führung, die A. Paar kurz nach der Pause ausbaute (50.). Joker Genz (77.) und J. Paar (83.) schraubten das Ergebnis auf 4:0, ehe Burdzik (89.) den Ehrentreffer markierte. Reinhardshagen überzeugte mit Tempo und Spielkontrolle, Wanfried blieb zu harmlos.

Ein Blitzstart legte den Grundstein: Dag (4.), Zmiro (9.) und Schmidt (12.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Tuspo kontrollierte Ball und Gegner über die gesamte Spielzeit, während die Gäste offensiv kaum stattfanden. Trailing setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 4:0.

Im ersten Baunataler Stadtduell der Saison lieferten sich beide Teams eine kampfbetonte, aber chancenarme Partie. Die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, doch die kompakte Defensive des TSV um Krug und Genilke hielt stand. So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, die die Großenritter weiter im Mittelfeld verharren lässt.

Der Tabellenführer aus Lohfelden nutzte seine Chancen eiskalt: Zinke (37.) und Jusufi (63., 79.) trafen zur klaren Führung. Espenau zeigte sich verbessert und kam durch Palang (90.) noch zum Ehrentreffer, zuvor hatte die Latte den Ausgleich verhindert. Der FSC feierte den fünften Sieg im fünften Spiel.

Sandershausen dominierte die Anfangsphase und führte nach 33 Minuten dank zweier Treffer von Thomas Müller mit 2:0. Die Gastgeber steigerten sich nach der Pause, als Felix Höf nach einer Ecke zum 1:2 traf und die Partie wieder spannend machte. In der Schlussphase drängte die SGHU auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach am starken TSG-Torwart Loic John. Sandershausen bleibt ungeschlagen und schiebt sich im oberen Tabellendrittel fest, während die Gastgeber weiter im Tabellenkeller verharren.

