Allgemeines
Drama in Rothwesten – Eintracht Baunatal tut sich weiter schwer

5. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Der fünfte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte Derbyfieber, klare Favoritensiege und dramatische Wendungen. Während FC Bosporus Kassel nach zwei Strafstößen gegen TSG Wilhelmshöhe eindrucksvoll zurückschlug, feierten FSC Lohfelden und TuSpo Rengershausen den fünften Sieg in Serie und untermauerten ihre Spitzenpositionen. SG Reinhardshagen präsentierte sich ebenfalls souverän, TSG Sandershausen entschied das Absteigerduell für sich, und TSV Wolfsanger meldete sich mit einem Heimsieg im Tabellenkeller zurück.

Bosporus dreht nach Elfmeter-Doppelschock auf

Fr., 22.08.2025, 18:00 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
5
2
Abpfiff

Bosporus legte durch Treffer von Jammal (32.) und Kaiyal (35.) früh vor, ehe Wilhelmshöhes Müller per Doppelschlag vom Punkt (40., 60.) ausglich. Ein Eigentor von Schwalm brachte die Gastgeber zurück in Führung (67.), ehe Joker Kachischwili (78.) und Yantut (86.) alles klar machten. Mit dem dritten Heimsieg im dritten Spiel bestätigte der Aufsteiger seine Stärke vor eigenem Publikum.

Nullnummer im Derby

Sa., 23.08.2025, 16:30 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
0
0
Abpfiff

Im ersten Baunataler Stadtduell der Saison lieferten sich beide Teams eine kampfbetonte, aber chancenarme Partie. Die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, doch die kompakte Defensive des TSV um Krug und Genilke hielt stand. So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, die die Großenritter weiter im Mittelfeld verharren lässt.

Zwölf Minuten zum Kantersieg

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
4
0
Abpfiff

Ein Blitzstart legte den Grundstein: Dag (4.), Zmiro (9.) und Schmidt (12.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Tuspo kontrollierte Ball und Gegner über die gesamte Spielzeit, während die Gäste offensiv kaum stattfanden. Trailing setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 4:0.

Reinhardshagen mit souveränem Heimsieg

Gestern, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
4
1
Abpfiff

Nach Chancenwucher in der ersten Hälfte sorgte Salomon (32.) für die Führung, die A. Paar kurz nach der Pause ausbaute (50.). Joker Genz (77.) und J. Paar (83.) schraubten das Ergebnis auf 4:0, ehe Burdzik (89.) den Ehrentreffer markierte. Reinhardshagen überzeugte mit Tempo und Spielkontrolle, Wanfried blieb zu harmlos.

Lohfelden bleibt unaufhaltsam

Gestern, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
1
3
Abpfiff

Der Tabellenführer aus Lohfelden nutzte seine Chancen eiskalt: Zinke (37.) und Jusufi (63., 79.) trafen zur klaren Führung. Espenau zeigte sich verbessert und kam durch Palang (90.) noch zum Ehrentreffer, zuvor hatte die Latte den Ausgleich verhindert. Der FSC feierte den fünften Sieg im fünften Spiel.

Sandershausen siegt im Absteigerduell

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
1
2
Abpfiff
+Video

Sandershausen dominierte die Anfangsphase und führte nach 33 Minuten dank zweier Treffer von Thomas Müller mit 2:0. Die Gastgeber steigerten sich nach der Pause, als Felix Höf nach einer Ecke zum 1:2 traf und die Partie wieder spannend machte. In der Schlussphase drängte die SGHU auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach am starken TSG-Torwart Loic John. Sandershausen bleibt ungeschlagen und schiebt sich im oberen Tabellendrittel fest, während die Gastgeber weiter im Tabellenkeller verharren.

Mehr zum Spiel hier.

Boll glänzt, Schulz hält

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
3
4
Abpfiff

Kaufungen spielte in der ersten Halbzeit groß auf: Tobias Boll traf früh, Miguel Schneppe verwandelte einen Handelfmeter und Bastian Schäfer erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel kam Rothwesten zurück ins Spiel und verkürzte durch Demirsoy und ein Eigentor auf 2:3, ehe Boll mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung brachte. Haack sorgte mit dem 3:4 für eine packende Schlussphase, in der Kunz einen Elfmeter vergab. Torwart Jan Schulz parierte und sicherte den Gästen den Auswärtssieg.

Wolfsanger belohnt sich spät

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
3
1
Abpfiff

Nach einer zähen ersten Halbzeit brachte Titus Werner Trittel die Wölfe per Direktabnahme in Führung, doch Eichler glich im Gegenzug sehenswert für die Gäste aus. Wolfsanger blieb jedoch spielbestimmend und drehte im Schlussviertel auf: Križanović traf in der 75. Minute, wenig später erhöhte Richter auf 3:1. Holzhausen versuchte bis zum Schluss alles, blieb aber erneut ohne Zähler und wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison. Wolfsanger hingegen verbuchte den zweiten Sieg in Serie und arbeitet sich aus dem Tabellenkeller.

