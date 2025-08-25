– Foto: Patrick Itter

Müller-Doppelpack reicht Sandershausen zum Sieg SG H/U unterliegt knapp im Absteigerduell

Die TSG Sandershausen hat das Absteigerduell bei der SG Hombressen/Udenhausen mit 2:1 für sich entschieden. Matchwinner war Thomas Müller, der bereits in der ersten halben Stunde doppelt traf. Zwar kam die SGHU im zweiten Durchgang durch Felix Höf noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Gäste.

Gestern, 15:00 Uhr SG Hombressen/Udenhausen Homb./Udenh. TSG Sandershausen TSG Sandershausen 1 2 Abpfiff + Video Von Beginn an diktierte Sandershausen das Geschehen. Nach einer Ecke von Belarbi stieg Müller am höchsten und köpfte zur frühen Führung ein (15.), wobei Heimkeeper Luca Ilenburg keine glückliche Figur abgab. Auch danach erspielten sich die Gäste zahlreiche Chancen, ehe Müller nach einem Freistoß per Volley auf 2:0 erhöhte (33.). Ein Pfostenschuss von Preilowski und weitere Gelegenheiten hätten die Partie bereits vor der Pause entscheiden können.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SGHU den Einsatz. Höf drückte den Ball nach einer Ecke zum 1:2 über die Linie (63.). In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne, scheiterten jedoch mehrfach an TSG-Keeper John, während Sandershausen Konterchancen zum dritten Treffer ungenutzt ließ. Fazit