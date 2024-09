Drama in der Nachspielzeit: Gerzen/Aham II erkämpft 2:2 gegen Haarbach

Am vergangenen Wochenende traf die SG Gerzen/Aham II auf den TSV Haarbach II, und die Partie endete nach einem spannenden Spielverlauf mit einem 2:2-Unentschieden.

Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste aus Haarbach das Geschehen. In der 15. Minute nutzte David Eberl eine Unachtsamkeit der Abwehr und schoss sein Team mit einem präzisen Abschluss allein vor dem Tor in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Pascal Danner mit einem Schuss ins kurze Eck auf 0:2. Haarbach drückte in dieser Phase aufs Tempo, während Gerzen/Aham immer einen Schritt zu langsam war. Es wirkte fast wie ein Spiel auf „Katz und Maus“, in dem die Gastgeber kaum zur Entfaltung kamen.

Doch in der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Mit der Einwechslung von Markus Neudecker durch Trainer Michael Eckart bekam die SG mehr Kontrolle über das Spiel. In der 71. Minute erzielte Neudecker durch einen präzisen Freistoß den Anschlusstreffer zum 1:2 und gab seiner Mannschaft neuen Mut. Von da an entwickelte sich das Spiel hitziger, nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Zuschauern. Haarbach baute zusehends ab, und klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Viele Fouls prägten das Geschehen, was den Spielfluss oft unterbrach.

Als die Partie schon fast verloren schien, schlug die SG Gerzen/Aham II in der Nachspielzeit doch noch zu: Christoph Winkler traf in der 90.+5 Minute zum viel umjubelten Ausgleich. Die Gastgeber bewiesen in einer dramatischen Schlussphase großen Kampfgeist und sicherten sich so einen Punkt.