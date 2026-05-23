 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Drama in der Landesliga-Relegation: "Schwer zu fassen"

Bezirksligisten setzen sich in den frühen Spielen durch +++ Überraschungen am Nachmittag und eine irre Aufholjagd?

von Boris Manz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Zink

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LL-Relegation
Wenzenbach
Etzenricht
SV Hahnbach
Ergolding

Noch rollt der Ball in der Relegation zur Landesliga, doch die ersten Entscheidungen sind gefallen. Geschichten von verschossenen Elfmeter, irren Aufholjagden und nicht enden wollenden Nachspielzeiten – mit teils riesigen Zuschauerzahlen.

Alle Duelle auf einen Blick, die ersten Stimmen und Spielberichte.

(Updates und Informationen folgen...)

Relegation zur Landesliga Gruppe Nordwest

1:0-Führung, 2:1-Führung, ein verschossener Elfmeter zur Entscheidung, der Ausgleich in der 97. Minute, drei Gelb-Rote-Karten und am Ende der Landesliga-Abstieg: Was wie die Aufzählung aller zwölf Hinspiele der Landesliga-Relegation in Bayern klingt, erlebte der SV Gutenstetten-Steinachgrund an einem Nachmittag. Die Nordwest-Gruppe startete zwei Stunden vor den anderen Relegationsduellen mit zwischen dem SVG und dem TuS Röllbach und Dampfach und dem 1. FC Sand. Nach Hin- und Rückspiel setzten sich jeweils die Bezirksligisten durch, in Spielen, wo ein Tor alles verändert hätte.

Heute, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
5
n.E.
7
Abpfiff

Stefan Marek, Sportlicher Leiter beim SV Gutenstetten-Steinachgrund: "Erstmal sind wir jetzt natürlich enttäuscht und deprimiert. Es ist noch schwer zu fassen. Der Mannschaft kann man nichts vorwerfen. Wir haben 1:0 und 2:1 geführt, und dann die Entscheidung beim Elfmeter auf dem Fuß, den der Torwart hält und der Nachschuss geht an den Pfosten. Das ist einfach auch extremes Pech. Klar, in der Nachspielzeit hat uns die Cleverness gefehlt. Aber ein 50:50-Elfmeter in der 97. Minute zu kassieren, ist einfach extrem bitter. Der Schiedsrichter hatte ein paar dubiose Entscheidung: Röllbach und wir hätten noch einen Elfmeter bekommen können, aber es darauf zu schieben, wäre jetzt zu einfach. Insgesamt spiegelt der Spielverlauf die komplette Saison wider. Der heutige Tag ist einfach extrem enttäuschend."

Heute, 14:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
1. FC Sand
1. FC Sand1. FC Sand
0
0
Abpfiff


Relegation zur Landesliga Gruppe Mitte

Heute, 16:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach
6
n.E.
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Alesheim
SV AlesheimSV Alesheim
SV Wenzenbach
SV WenzenbachWenzenbach
1
3

Relegation zur Landesliga Gruppe Südost

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
3
n.E.
6
+Video

Eine klare Angelegenheit war dagegen das Duell zwischen Ergolding und Teisbach. Nach nur wenigen Minuten machte der Bezirksligist aus Niederbayern eigentlich alles klar. Zum ausführlichen Spielbericht, FC Teisbach gegen FC Erfolding.

Heute, 16:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
2
4
+Video

Relegation zur Landesliga Gruppe Süd

Heute, 16:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1
5
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
2
3
Abpfiff

Relegation zur Landesliga Gruppe Südwest

Heute, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
VfL Kaufering
VfL KauferingKaufering
0
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
6
n.E.
4
Abpfiff