Drama im Abstiegskampf: Pfarrkirchen muss direkt runter

Was für ein Spiel! Durch den Sieg der Geisenhausener gegen den direkten Konkurrenten aus Sallach gelang es den Gästen, sich das Ticket für die Relegation zu sichern. Durch die Niederlage rutscht Sallach nun ebenfalls auf den Relegationsplatz.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): „Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen, waren überlegen und hatten einige gute Möglichkeiten. Machen da das Tor nicht und gehen mit 0:0 in die Halbzeit. Dann war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Wenn man die Tore nicht macht, verliert man halt dementsprechend.“

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TSV Geisenhausen): „Ein dramatisches Spiel. Die erste Halbzeit war dabei relativ ausgeglichen. Aus meiner Sicht haben wir es vor allem trotz der vielen Verletzten super gemacht, dass wir uns die Relegation noch erarbeitet haben. Das hat sich die Mannschaft verdient!“

