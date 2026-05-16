 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Drama im Abstiegskampf: Pfarrkirchen muss direkt runter

30. Spieltag: Pfarrkirchen kassiert Klatsche und steigt direkt ab +++ Geisenhausen rettet sich in die Relegation und zieht Sallach mit +++ Walkertshofen hält die Klasse

von Leah Hauzenberger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Am Ende reicht ein Punkt: Der FC Walkertshofen ist auch in der kommenden Saison Bezirksligist!
Am Ende reicht ein Punkt: Der FC Walkertshofen ist auch in der kommenden Saison Bezirksligist! – Foto: Alfred Brumbauer

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30. Spieltag in der Bezirksliga West: Der TSV Geisenhausen sichert sich durch einen wichtigen Erfolg den Sprung in die Relegation und sorgt gleichzeitig dafür, dass der SV Sallach ebenfalls den Gang in die Abstiegsrunde antreten muss. Für die TUS Pfarrkirchen endet der Spieltag mit einer herben Klatsche, die den Abstieg endgültig besiegelt, wohingegen der FC Walkertshofen die Klasse hält.

Heute, 14:00 Uhr
SV Sallach
SV SallachSallach
TV Geisenhausen
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Was für ein Spiel! Durch den Sieg der Geisenhausener gegen den direkten Konkurrenten aus Sallach gelang es den Gästen, sich das Ticket für die Relegation zu sichern. Durch die Niederlage rutscht Sallach nun ebenfalls auf den Relegationsplatz.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): „Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen, waren überlegen und hatten einige gute Möglichkeiten. Machen da das Tor nicht und gehen mit 0:0 in die Halbzeit. Dann war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Wenn man die Tore nicht macht, verliert man halt dementsprechend.“

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TSV Geisenhausen): „Ein dramatisches Spiel. Die erste Halbzeit war dabei relativ ausgeglichen. Aus meiner Sicht haben wir es vor allem trotz der vielen Verletzten super gemacht, dass wir uns die Relegation noch erarbeitet haben. Das hat sich die Mannschaft verdient!“

Heute, 14:00 Uhr
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
TV Schierling
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Am Ende reichte dem FC Walkertshofen ein Remis, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Ausschlaggebend dafür war auch die Niederlage des direkten Konkurrenten Sallach gegen Geisenhausen, wodurch die Ausgangslage im Tabellenkeller noch einmal entscheidend zugunsten der Walkertshofener kippte.

Christian Brandl (Trainer FC Walkertshofen): „Wir haben gut gespielt und hätten heute gewinnen können. Letztlich interessiert das aber niemanden. Es ist unglaublich, dass wir die Saison abschließen und nicht einmal in die Relegation müssen. Man sieht einfach, dass wir eine Mannschaft haben, die wirklich eine Mannschaft ist. Jeder kommt mit jedem aus und genau deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass wir die Klasse halten. Wenn man es so betrachtet, war es die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Dementsprechend wird heute gefeiert.“

Heute, 14:00 Uhr
SV Neufraunhofen
SV NeufraunhofenNeufraunhof.
TuS 1860 Pfarrkirchen
TuS 1860 PfarrkirchenPfarrkirchen
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Es ist ein ganz bitterer Spieltag aus Pfarrkirchener Sicht. Vor dem Spiel hatte man sich viel vorgenommen und die Chance auf die Relegation gewahrt. Durch die deutliche Niederlage gegen Neufraunhofen sowie den Sieg von Geisenhausen gegen Sallach müssen die Pfarrkirchener den direkten Gang nach unten antreten.

Heute, 14:00 Uhr
ASCK Simbach/Inn
ASCK Simbach/InnSimbach
SpVgg Plattling
SpVgg PlattlingPlattling
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Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): „Der Sieg war über das ganze Spiel gesehen verdient. Wir haben bis auf eine gute Chance zu Beginn nicht viel zugelassen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit verpasst, aus unseren Chancen Kapital zu schlagen. Dennoch war es über 90 Minuten kein gefährdeter Sieg. Wir sind sehr glücklich über den Klassenerhalt und einen einstelligen Tabellenplatz.“

Die Ergebnisse der weiteren Spiele:

Heute, 14:00 Uhr
FC-DJK Simbach
FC-DJK SimbachFC Simbach
SC Falkenberg
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Heute, 14:00 Uhr
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
ATSV 1871 Kelheim
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Heute, 14:00 Uhr
TV Aiglsbach
TV AiglsbachAiglsbach
FSV VfB Straubing
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Heute, 14:00 Uhr
SV Türk Gücü Straubing
SV Türk Gücü StraubingTG Straubing
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
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