TSV Langquaid beim Meister zu Gast

Saisonabschluss der Laabertaler beim SV Türk Gücü Straubing ----- Sicherlich nicht unglücklich ist man beim TSV Langquaid über das baldige Ende des Bezirksliga-Spieljahrs 2025/26, das im letzten Saisondrittel einen unerwarteten, aber erklärbaren Einbruch des Teams mit sich brachte. So treffen am Samstag, 16. Mai, um 14.00 Uhr, an der Uferstraße in Straubing zwei Mannschaften aufeinander, deren Formkurve zuletzt diametral entgegengesetzt verlaufen ist. Das vor der Saison schon als Top-Favorit gehandelte und von Asllan Shallaj, Betim Nikqi und Tobias Richter angeleitete Team konnte sich zuletzt sogar den Luxus leisten, in Schierling weitgehend mit seiner zweiten Garnitur aufzulaufen, da die punktgleichen Winterpause-Rivalen FC Ergolding und ATSV Kelheim bereits abgehängt waren und Meistertitel samt Landesliga-Aufstieg bereits feststanden.
Das war vor allem das Verdienst der mit 87 Treffern spielstärksten und torhungrigsten Offensive der Liga, wozu maßgeblich das Quintett Ashour Abraham (31 Tore / 7 Assists), Almir Mesanovic (17/12), Tobias Richter (7/10), Asslan Shalaj (6/17) und Nico van Beest (6/12) beigetragen hat. Doch auch die Abwehr um Torhüter Haruna Sidibeh, Lorik Ajeti und Lefter Cuku und hat ihren Anteil am Erfolg.
Beim Bezirksliga-Dino in Langquaid konnte zuletzt durchaus mit den Resultaten gehadert werden, denn das Eisenschenk-Team bewegte sich häufig auf Augenhöhe mit den Kontrahenten, ohne am Ende etwas Zählbares vorweisen zu können. In der Donaustadt will die Elf der Laabertaler, in die möglicherweise der torgefährliche Regisseur Benedikt Köppel zurückkommt, vor allem ihre Effektivität - gegen den TV Aiglsbach wurde zuletzt Chancenwucher betrieben - erhöhen, um dort zumindest einen Punkt zu ergattern. Gefordert wird mit Sicherheit die TSV-Defensive um die Blabl-Brüder, auch wenn die Hausherren den einen oder anderen Stamm-Angreifer nicht mehr zum Einsatz bringen werden.
Beim TSV stehen neben dem halben Dutzend an Kaderspielern auch die in den vergangen Partien zum Zuge gekommenden A-Junioren nicht zur Verfügung, da sie am selben Tag ein Meisterschaftsspiel in der Kreisliga zu bestreiten haben.
In der Vorrunde trennten sich die beiden Mannschaften im Waldstadion 2:2. In den letzten drei Auswärts-Begegnungen konnten die Langquaider einmal einen Punkt und zweimal drei Punkte aus Straubing entführen.
Schiedsrichter der Partie, die am Samstag, 16. Mai, um 14.00 Uhr beginnt, ist Christopher Kirchberger (TSV Nottau).
TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl (C), Thomas Blabl, Dennis Kandsperger, Christian Ludwig, Patrick Slodarz - Liridon Haljimi, Benedikt Köppel (?), Marvin Lang, Timo Sterl - Aaron Bice, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Luka Vukovic
Auch für die "Zweite", die SG Adlhausen/Langquaid II, ist das Saisonende erreicht. Im letzten Punktspiel erscheint die im Tabellenmittelfeld liegende Mannschaft der SG Siegenburg/Train auf dem Adlhausener Sportgelände. Die Verantwortlichen Rainer Schuster und Raphael Niedermeier wollen einen positiven Abschluss, und das wäre bereits ein Punktgewinn gegen die in der Vorrunde siegreichen Gäste. Spielbeginn ist am Sonntag, 17. Mai, um 15.00 Uhr. Als Schiedsrichter fungiert Chrisatian Laberer (VfR Laberweinting).