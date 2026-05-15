TSV Langquaid beim Meister zu Gast von Martin Zeilhofer · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Morgen, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing TSV Langquaid Langquaid 14:00 live PUSH

Saisonabschluss der Laabertaler beim SV Türk Gücü Straubing ----- Sicherlich nicht unglücklich ist man beim TSV Langquaid über das baldige Ende des Bezirksliga-Spieljahrs 2025/26, das im letzten Saisondrittel einen unerwarteten, aber erklärbaren Einbruch des Teams mit sich brachte. So treffen am Samstag, 16. Mai, um 14.00 Uhr, an der Uferstraße in Straubing zwei Mannschaften aufeinander, deren Formkurve zuletzt diametral entgegengesetzt verlaufen ist. Das vor der Saison schon als Top-Favorit gehandelte und von Asllan Shallaj, Betim Nikqi und Tobias Richter angeleitete Team konnte sich zuletzt sogar den Luxus leisten, in Schierling weitgehend mit seiner zweiten Garnitur aufzulaufen, da die punktgleichen Winterpause-Rivalen FC Ergolding und ATSV Kelheim bereits abgehängt waren und Meistertitel samt Landesliga-Aufstieg bereits feststanden.

Das war vor allem das Verdienst der mit 87 Treffern spielstärksten und torhungrigsten Offensive der Liga, wozu maßgeblich das Quintett Ashour Abraham (31 Tore / 7 Assists), Almir Mesanovic (17/12), Tobias Richter (7/10), Asslan Shalaj (6/17) und Nico van Beest (6/12) beigetragen hat. Doch auch die Abwehr um Torhüter Haruna Sidibeh, Lorik Ajeti und Lefter Cuku und hat ihren Anteil am Erfolg. Beim Bezirksliga-Dino in Langquaid konnte zuletzt durchaus mit den Resultaten gehadert werden, denn das Eisenschenk-Team bewegte sich häufig auf Augenhöhe mit den Kontrahenten, ohne am Ende etwas Zählbares vorweisen zu können. In der Donaustadt will die Elf der Laabertaler, in die möglicherweise der torgefährliche Regisseur Benedikt Köppel zurückkommt, vor allem ihre Effektivität - gegen den TV Aiglsbach wurde zuletzt Chancenwucher betrieben - erhöhen, um dort zumindest einen Punkt zu ergattern. Gefordert wird mit Sicherheit die TSV-Defensive um die Blabl-Brüder, auch wenn die Hausherren den einen oder anderen Stamm-Angreifer nicht mehr zum Einsatz bringen werden.