Dr. Nicole Kalemba: Erneute Berufung in den DFB-Ausschuss 3. Liga

Die Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, Dr. Nicole Kalemba, wurde erneut in den Ausschuss 3. Liga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Das DFB-Präsidium bestätigte ihre Mitarbeit in seiner konstituierenden Sitzung am 7. November 2025 und ernannte sie für die Legislaturperiode 2025 bis 2029 als kooptiertes Mitglied.

Kalemba war bereits 2022 erstmals in den Ausschuss berufen worden, damals noch in ihrer Funktion als Leiterin Medien und Kommunikation beim FC Ingolstadt 04. Mit der aktuellen Bestätigung setzt sie ihre engagierte Mitarbeit nun weiterhin als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth fort.

Dr. Nicole Kalemba erklärt dazu: "Ich freue mich sehr über die erneute Berufung in den DFB-Ausschuss 3. Liga. Nach nunmehr drei Jahren konstruktiver Zusammenarbeit blicke ich mit großer Zuversicht auf

die kommenden drei Jahre. Ich hoffe, meine Erfahrung künftig noch stärker einbringen und einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des deutschen Fußballs leisten zu können."