Dr. Nicole Kalemba: Erneute Berufung in den DFB-Ausschuss 3. Liga

Die Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, Dr. Nicole Kalemba, wurde erneut in den Ausschuss 3. Liga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Das DFB-Präsidium bestätigte ihre Mitarbeit in seiner konstituierenden Sitzung am 7. November 2025 und ernannte sie für die Legislaturperiode 2025 bis 2029 als kooptiertes Mitglied.
Kalemba war bereits 2022 erstmals in den Ausschuss berufen worden, damals noch in ihrer Funktion als Leiterin Medien und Kommunikation beim FC Ingolstadt 04. Mit der aktuellen Bestätigung setzt sie ihre engagierte Mitarbeit nun weiterhin als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth fort.
Dr. Nicole Kalemba erklärt dazu: "Ich freue mich sehr über die erneute Berufung in den DFB-Ausschuss 3. Liga. Nach nunmehr drei Jahren konstruktiver Zusammenarbeit blicke ich mit großer Zuversicht auf
die kommenden drei Jahre. Ich hoffe, meine Erfahrung künftig noch stärker einbringen und einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des deutschen Fußballs leisten zu können."
"Der DFB verbindet die Berufung mit der Erwartung einer weiterhin vertrauensvollen Zusammenarbeit und betont die gemeinsame Verantwortung, den deutschen Fußball in den kommenden Jahren engagiert weiterzuentwickeln", lässt der Verband in einer Pressemitteilung wissen.
Mit der SpVgg Bayreuth ist Dr. Nicole Kalemba derzeit ein gutes Stück von der 3. Liga entfernt. Die "Oldschdod" belegt nach einem schwierigen Halbjahr zur Winterpause nur auf Rang 13 in der Regionalliga Bayern. Mit dem abschließenden Sieg in Aschaffenburg haben sich die Schwarzgelben zumindest ein wenig Luft verschaffen können im Tabellenkeller und sind nicht mittendrin im Abstiegskampf. Eine fast schon grotesk anmutende Verletzungsmisere machte den Bayreuthern um Cheftrainer Lukas Kling zu schaffen. Die Hoffnung rund um die Jakobshöhe ist groß, dass einige Akteure nach der Winterpause wieder zurückkommen und die "Oldschdod" wieder in ruhigeres Fahrwasser gerät.