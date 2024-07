Dotzler schießt Vilzing im Alleingang zum Sieg

Dreifacher Torjubel: Vilzings Stürmer Lukas Dotzler (Mitte) trug sich beim Test in Deggendorf gleich dreimal in die Torschützenliste ein. – Foto: Harry Rindler

Geglückte Generalprobe: Die DJK Vilzing hat das letzte Testspiel vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den Landesligisten SpVgg GW Deggendorf letztlich standesgemäß mit 3:0 (2:0) für sich entschieden. Wichtig war Trainer Eibl, dass hinten die Null gehalten werden konnte. Wenngleich auch der Gastgeber vor 150 Zuschauern zu der ein oder anderen Einschusschance kam. Vilzings Torjäger Lukas Dotzler avancierte zum Mann des Tages, denn er zeichnete sich für alle drei Treffer seines Teams verantwortlich.



Einen erfolgreichen Abend hat auch der TSV Tännesberg hingelegt, er entschied das Duell mit dem Bezirksliga-Mitaufsteiger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II klar mit 3:0 für sich. Knapp mit 3:2 behauptete sich Bezirksligist FC Viehhausen gegen das in den Kreisbereich zurückgekehrte Donaustauf. Einen Achtungserfolg feierte Detag Wernberg, mit einem überraschenden 3:2-Erfolg gegen den arrivierten Bezirksligisten Grafenwöhr.



Morgen und übermorgen wird fleißig weiter getestet. In diesen Tagen wollen sich die Mannschaften den Feinschliff holen und mithilfe erfolgreicher Vorbereitungsspiele nochmals gute Gefühle sammeln, bevor es so richtig ernst wird. Mit Tegernheim und Etzenricht kreuzen am Samstag zwei ambitionierte Bezirksligisten die Klingen. „Um Tegernheim führt sicherlich kein Weg für den Wiederaufstieg vorbei. Für uns gilt es kämpferisch ins Spiel und vor allem in die Runde zu kommen, um erst einmal Paroli bieten zu können“, so die Einschätzung von SVE-Spielercoach Andy Wendl vor der Partie. Interessant dürften u.a. auch die Nagelprobe von Bayernliga-Comebacker SpVgg SV Weiden in Bad Kötzting am frühen Samstagabend oder das Gastspiel von Fortuna Regensburg beim einstigen Landesliga-Aufstiegsrivalen Sturm Hauzenberg am Sonntag werden. Einige Teams wie Bayernligist Neumarkt, Neu-Landesligist Parsberg oder die Bezirksligisten Grafenwöhr und Kareth II sind gar im Doppeleinsatz. Die Testspiele der überregionalen Teams im Überblick.

Am Freitag spielten:



FC Viehhausen – SV Donaustauf 3:2 (2:2) / Tore: 1:0 Wolfram (2.), 1:1 Ludewig (26.), 2:1 Mayer (43.), 2:2 Riedl (45./Elfmeter), 3:2 Beutl (52.)



SpVgg GW Deggendorf – DJK Vilzing 0:3 (0:2) / Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Dotzler (4./45./51.)



TSV Tännesberg – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II 3:0 (1:0) / Tore: 1:0 Klahn (37.), 2:0 Amaizo (53.), 3:0 Pavlicek (70.)



TSV Detag Wernberg – SV TuS/DJK Grafenwöhr 3:2 (1:0) / Tore: 1:0 T. Luff (39.), 2:0 Hartwig (55.), 2:1 Siemski (74.), 2:2 Rudlof (80.), 3:2 Schmucker (87.)







Etzenricht (links Andreas Schimmerer) und Tegernheim lieferten sich vor Jahren spannende Duelle in der Landesliga. Am Samstag gestalten die Vereine die Generalprobe für die in einer Woche anstehenden Auftaktspiele und Aktualität ist angesagt. – Foto: Rudi Walberer/Archiv







Am Samstag spielen:



11 Uhr: ASV Neumarkt – SG Quelle Fürth (in Deining)



13 Uhr: FV Vilseck – SG Waldmünchen/Geigant



14 Uhr: TuS Rosenberg – SpVgg Vohenstrauß



14.30 Uhr: TV Parsberg – TSV Nürnberg-Buch



15 Uhr: FC Tegernheim – SV Etzenricht, DJK Ammerthal – TSV 1860 Weißenburg, TSV 1860 München II – SSV Jahn Regensburg II, SpVgg Pfreimd – TB/ASV Regenstauf, FC Edelsfeld – TuS Schnaittenbach, Freier TuS Regensburg – SV Breitenbrunn, FC Amberg – SF Ursulapoppenricht (50 Jahr-Turnier in Ursulapoppenricht)



16 Uhr: 1.FC Hersbruck – ASV Burglengenfeld, TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf – SV TuS/DJK Grafenwöhr, SC Luhe-Wildenau – SV Mitterteich, TV Schierling – TSV Kareth-Lappersdorf II, SpVgg Lam – TSV Regen, SC Regensburg – FC Ergolding



17 Uhr: TSV Bad Abbach – TSV Langquaid, TB 03 Roding – SG Chambtal, SpVgg Hainsacker – FC Oberhinkofen, DJK Gebenbach – SV Hahnbach (50 Jahr-Turnier in Ursulapoppenricht)



17.15 Uhr: DJK Arnschwang – SG Schloßberg 09



17.30 Uhr: FC Weiden-Ost – FC Kosova Regensburg



18 Uhr: 1. FC Bad Kötzting – SpVgg SV Weiden







Am Sonntag spielen:



13 Uhr: SV Türk Genclik Regensburg – FC Raindorf



14 Uhr: DJK Eichlberg/Neukirchen – TV Parsberg



15 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Fortuna Regensburg, SC Eltersdorf – SSV Jahn Regensburg, SV Schwarzhofen – FC Ränkam



15.30 Uhr: ASV Neumarkt – FB Reichertshofen



16 Uhr: FC Wernberg – 1. FC Schmidgaden, SpVgg Willmering-Waffenbrunn – SG Zandt / Vilzing II, SV Inter Bergsteig Amberg – SC Eschenbach



17 Uhr: DJK Ensdorf – TSV Kareth-Lappersdorf II, TSV Bogen – FC Thalmassing, 1.FC Rieden – FC Pielenhofen-Adlersberg, SV Donaustauf – SpVgg Ramspau, FSV Prüfening – TSV Kareth-Lappersdorf





Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.