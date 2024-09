Dorfen zittert sich zum Dreier – Knapper Erfolg für den TSV

Der TSV Dorfen feiert einen 2:1-Auswärtssieg in Siegsdorf, auch wenn sich die Mannschaft von Andreas Hartl sich das Spiel selbst schwerer machte.

Es herrschten in der Hobmaier-Arena beste spätsommerliche Verhältnisse. Nur die Temperatur, das Thermometer zeigte um die 30 Grad an, machte beiden Mannschaften zu schaffen. Schon von Beginn an hatten die Hartl-Mannen leichte Vorteile. Nach einer schönen Einzelaktion über die rechte Seite zielte Markus Mittermaier über den Kasten (12.). Dann aber hätte er fast nach einem Kopfball eines Siegsdorfers ein Eigentor fabriziert (19.).

Der Führungstreffer der Dorfener dann durch Gerhard „Gaga“ Thalmeier. Ein perfekt getimter Steckpass von Mittermaier, und so konnte der Torjäger alleine auf Torhüter Fabian König zulaufen. Den umkurvte er auch noch und schob aus 13 Metern in leere Gehäuse zur 1:0-Führung ein (22.). In der Folge passierte zunächst nicht viel, dann aber wieder die Isenstädter. Nach einer Hereingabe von Benedikt Hönninger kam Leon Eicher frei zum Schuss, traf aber das Leder nicht richtig (36.).