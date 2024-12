Doppeltes Überraschungspotenzial - Topteams mit Pflichtaufgaben

Auf dem Papier wird es für den SC Uckerath eine ganz klare Sache. Der aktuelle Tabellendritte, den eine überraschende 1:2-Niederlage beim SV Niederbachem zuletzt etwas im Aufstiegskampf zurückwarf, hat das aktuelle Schlusslicht zu Gast. Der SV Beuel hat in der laufenden Spielzeit erst zehn Punkte inklusive zwei Siegen eingefahren und musste zudem am Dienstag noch im Bonner Kreispokal ran. Gegen Landesligist SC Rheinbach war nach dem 0:3 Schluss. Damit Uckerath bald auch Landesligist ist, braucht es noch ein halbes Jahr voller Konstanz - zunächst aber mal drei fest eingeplante Punkte gegen den SVB.

Die weiteren Spiele des 14. Spieltags

Die Reserve des FSV Neunkirchen-Seelscheid bekommt es gar mit dem aktuellen Spitzenreiter zu tun. Der 1. FC Niederkassel hat sich in den vergangenen Wochen in einen echten Flow gespielt. Dass es nun eine kleine Pause gab, könnte dem Außenseiter da eigentlich ganz recht kommen. Die FSV-Reserve hat sein Sechs-Punkte-Spiel vor zwei Wochen gegen den MSV Bonn deutlich mit 1:4 verloren. Anders als gegen den MSV, sind die Punkte gegen den Tabellenführer nicht zwingend eingeplant. Es wäre das erste Mal in dieser Spielzeit, dass der Aufsteiger einen von ganz oben ärgern kann. Angesichts der starken Konkurrenz sind drei Punkte für die Gäste indes wohl Pflicht, um an der Spitze zu bleiben.