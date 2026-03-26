 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Doppeltes Top-Duell: Erster gegen Zweiter in beiden Essener A-Ligen

Kreisliga A Essen: Es ist ein kurioser Zufall zum 21.Spieltag. In Gruppe 1 und 2 macht das jeweilige Spitzenduo die Tabellenführung unter sich aus. Dabei empfängt der Türkiyemspor Essen Verfolger AL-ARZ Libanon. Mit Preußen Eiberg und Alemannia Essen sind die beiden am besten postierten Teams sogar punktgleich.

von Markus Becker · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
AL-ARZ fordert Türkiyemspor Essen heraus.
AL-ARZ fordert Türkiyemspor Essen heraus. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Nur einen Zähler steht Türkiyemspor Essen vor Verfolger AL-ARZ Libanon. Hinter dem Spitzenduo klafft bereits ein ordentliches Loch auf den SV Borbeck und die DJK SG Altenessen. So könnte der Ausgang des direkten Aufeinandertreffens der beiden bestplatzierten Mannschaften mindestens richtungsweisend für den Meisterschaftskampf werden. Im Hinspiel rettete Türkiyemspor dramatisch noch einen Punkt ins Ziel. Damals wollten sich bereits 200 Zuschauer die Partie nicht entgehen lassen. Diese Zahl könnt mit Blick auf die tabellarische Konstellation sogar noch einmal übertroffen werden. Der Rahmen könnte also nicht viel mehr hergeben für ein stimmungsgeladenes Spiel zweier Mannschaften, die auf den Sprung in die Bezirksliga hoffen. Für AL-ARZ wäre dies der erstmalige Auftritt auf der überregionalen Bühne.

Bei allem verdienten Fokus auf das Spitzenspiel, sind die Teams aus dem Verfolgerfeld aber auch nicht außer Acht zu lassen. Borbeck, das auch noch ein Spiel weniger als die beiden Top-Teams hat, ist am frühen Sonntag gegen RuWA Dellwig im Einsatz und könnte den Vorsprung verkürzen. Auch die DJK SG Altenessen darf sich zumindest noch zarte Hoffnungen auf einen Sprung nach vorne machen. Weitere Ausrutscher wären dafür aber schon fatal. Die Zweitvertretung von SuS Haarzopf stellt sich dem Team von Jörg Dohmann in den Weg.

Auch in Gruppe 2 steht wohl das Spiel der Saison an. Hier trifft Preußen Eiberg auf Alemannia Essen. Schon im Hinspiel ging es äußerst eng einher. Damals behauptete sich die Alemannia noch am Ende eines turbulenten Spiels mit 3:2. Ein erneuter Erfolg, diesmal auf heimischem Geläuf, könnte schon ein Zeichen im Aufstiegskampf senden. Einen potenziellen Nachteil für Preußen hat der Spielplan parat. Gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr ist drei Tage vorher die volle Punkteausbeute Pflicht. Ob das schwere Beine für das Topspiel zu Folge hat, wird sich zeigen.

Hinter den beiden Kontrahenten wird es das restliche Feld äußerst schwierig haben, noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Ein Team, das vielleicht noch dazu in der Lage wäre, ist SuS Niederbonsfeld. Mit dem Heimspiel gegen den SC Frintrop wartet aber ein Gegner auf Augenhöhe.

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So läuft der 21. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
15:00live

So., 29.03.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
11:00

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
13:00

So., 29.03.2026, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
12:15

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
13:00

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:30

So., 29.03.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
11:00

Morgen, 19:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
19:00

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

22. Spieltag
01.04.26 FC Saloniki Essen - RuWa Dellwig
01.04.26 DJK SG Altenessen - Türkiyemspor Essen
01.04.26 SG Essen-Schönebeck II - TuSEM Essen 1926 II
02.04.26 SV Borbeck - Sportfreunde Altenessen
02.04.26 FC Stoppenberg - DKSV Helene Essen
02.04.26 FC Karnap 07/27 - SpVg Schonnebeck II
02.04.26 Essener SC Preußen - SuS Haarzopf II

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So läuft der 21. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
15:15

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
15:15

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
13:30

So., 29.03.2026, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
12:30

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
13:30

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
15:00

So., 29.03.2026, 12:15 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
12:15

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

22. Spieltag
01.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - ESC Rellinghausen II
02.04.26 Teutonia Überruhr - NK Croatia Essen
02.04.26 TuS Holsterhausen - SuS Niederbonsfeld
02.04.26 FSV Kettwig - SV Leithe
02.04.26 TGD Essen-West - Alemannia Essen
02.04.26 Fortuna Bredeney - Bader SV 91 II
02.04.26 SC Frintrop 05/21 - DJK Adler Union Frintrop II
02.04.26 TuS Essen-West 81 - Preußen Eiberg

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