Doppeltes Top-Duell: Erster gegen Zweiter in beiden Essener A-Ligen

AL-ARZ fordert Türkiyemspor Essen heraus. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nur einen Zähler steht Türkiyemspor Essen vor Verfolger AL-ARZ Libanon. Hinter dem Spitzenduo klafft bereits ein ordentliches Loch auf den SV Borbeck und die DJK SG Altenessen. So könnte der Ausgang des direkten Aufeinandertreffens der beiden bestplatzierten Mannschaften mindestens richtungsweisend für den Meisterschaftskampf werden. Im Hinspiel rettete Türkiyemspor dramatisch noch einen Punkt ins Ziel. Damals wollten sich bereits 200 Zuschauer die Partie nicht entgehen lassen. Diese Zahl könnt mit Blick auf die tabellarische Konstellation sogar noch einmal übertroffen werden. Der Rahmen könnte also nicht viel mehr hergeben für ein stimmungsgeladenes Spiel zweier Mannschaften, die auf den Sprung in die Bezirksliga hoffen. Für AL-ARZ wäre dies der erstmalige Auftritt auf der überregionalen Bühne.

Bei allem verdienten Fokus auf das Spitzenspiel, sind die Teams aus dem Verfolgerfeld aber auch nicht außer Acht zu lassen. Borbeck, das auch noch ein Spiel weniger als die beiden Top-Teams hat, ist am frühen Sonntag gegen RuWA Dellwig im Einsatz und könnte den Vorsprung verkürzen. Auch die DJK SG Altenessen darf sich zumindest noch zarte Hoffnungen auf einen Sprung nach vorne machen. Weitere Ausrutscher wären dafür aber schon fatal. Die Zweitvertretung von SuS Haarzopf stellt sich dem Team von Jörg Dohmann in den Weg.

Auch in Gruppe 2 steht wohl das Spiel der Saison an. Hier trifft Preußen Eiberg auf Alemannia Essen. Schon im Hinspiel ging es äußerst eng einher. Damals behauptete sich die Alemannia noch am Ende eines turbulenten Spiels mit 3:2. Ein erneuter Erfolg, diesmal auf heimischem Geläuf, könnte schon ein Zeichen im Aufstiegskampf senden. Einen potenziellen Nachteil für Preußen hat der Spielplan parat. Gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr ist drei Tage vorher die volle Punkteausbeute Pflicht. Ob das schwere Beine für das Topspiel zu Folge hat, wird sich zeigen.

Hinter den beiden Kontrahenten wird es das restliche Feld äußerst schwierig haben, noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Ein Team, das vielleicht noch dazu in der Lage wäre, ist SuS Niederbonsfeld. Mit dem Heimspiel gegen den SC Frintrop wartet aber ein Gegner auf Augenhöhe.