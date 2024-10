Doppelspieltag endet mit 0 Punkten

Bitteres Wochenende für unsere Erste Herrenmannschaft. Nach der Niederlage gegen Grenzland Twist am Freitag ging leider auch die Partie gegen den SV Dohren mit 3:2 verloren. Dabei war man nach 11. Minuten durch Fabian Rosken sogar in Führung gegangen. Danach fehlte es aber an Struktur und durch einen 11 Meter in der 26. Minute konnten die Gastgeber aus Dohren ausgleichen.

Es folgte ein missglücktes Dribbling vorm 16er, welches zur anschließenden Führung für Dohren führte. Das Spiel war ab hier sehr aufgeheizt und sehr durcheinander. Leider musste man dann durch einen fragwürdigen Elfmeter in der 45. Minute das 3:1 hinnehmen.

Nach der Pause wollte man ganz klar eine Aufholjagd starten, was gegen einen so auftretenden Gastgeber möglich gewesen wäre. Und so geschah es auch.. die 2. Halbzeit gehörte voll unserer Ersten und auf einmal lief der Ball gut durch die eigenen Reihen und die Abstände zwischen den Ketten passten.

Dohren konnte sich in dieser Zeit nur auf die Verteidigung konzentrieren und kam in der 2. Halbzeit zu maximal 1-2 nennenswerten Abschlüssen. Bei unseren Hesepern fehlte einfach nur der letzte Pass im letzten Drittel. Nach gutem Lauf und Abschluss von Matthis Janknecht konnten man endlich in der 85. Minute den längst überfälligen Anschlusstreffer erzielen.