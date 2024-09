Doppelschlag bringt ersten Dreier

Beide Mannschaften zeigten bisher nicht, dass sie die Rückkehr in die Kreisliga anpeilen würden. Auch im direkten Aufeinandertreffen wurde es kein Fußballfest. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel. Erst nach einer Trinkpause und der Einwechslung des zuletzt verletzten Matthias Stüven wurden sie auch gefährlicher. "Unser Spiel wurde jetzt besser. Die Führung leitete Daniel Heinsohn über außen ein", sagte Großenwördens Trainer Stephan Raschke. Robert Moisuc fälschte die Kugel ins eigene Netz ab. Nur zwei Minuten später war es Daniel Heinsohn, der auf 2:0 stellte. Eigentlich hatte der 33-Jährige seine Karriere beendet, hilft aber immer mal wieder aus. "Bis zur Pause hatten wir dann fünf dicke Chancen, vergaben aber alle", so Raschke.

Spiel verflacht immer mehr

In den zweiten 45 Minuten wurden die Altländer stärker, übten mehr Druck aus. "Insgesamt wurde das Spiel aber immer schlechter", meinte Stephan Raschke. Den Anschlusstreffer spielten die Gäste eine Viertelstunde vor dem Abpfiff des guten Schiedsrichter Kai Moritz schön heraus. Einen langen Ball nahm Florian Tiryaki auf und vollstreckte. Zu mehr reichte es nicht mehr, der TSV freute sich über den ersten Saisonsieg. "Aufgrund der ersten Halbzeit geht unser Sieg in Ordnung. Bedanken möchten wir uns auch nochmal beim TuS Jork, der unserer Spielverlegung auf Sonntag zustimmte. Am Sonnabend hätten wir keine Spieler gehabt", so Stephan Raschke. Für sein Team geht es bereits am Mittwoch in Ottendorf weiter.

Schiedsrichter: Kai Moritz - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Robert Moisuc (29. Eigentor), 2:0 Daniel Heinsohn (31.), 2:1 Florian Tiryaki (76.).