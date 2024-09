Doppelpack von Weber ebnet den Weg

Für das erste Tor sorgte Joel Weber. In der 25. Minute traf der Spieler der Augustdorfer ins Schwarze. Kurz vor der Pause traf Louis Hilker für SG Belle-Cappel-Leopoldstal (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte David-Kai Weis von FC Augustdorf seinen Teamkameraden Lian Joel Löwen. Dominic Linnenbrügger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den FC ein (60.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Finn Niederkrome sorgen, dem Timo Welsandt das Vertrauen schenkte (69.). Das 3:1 für die Augustdorfer stellte Weber sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Ultimo war noch Niederkrome zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SG Belle-Cappel-Leopoldstal verantwortlich (89.). In den 90 Minuten war der FC Augustdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SG Belle-Cappel-Leopoldstal und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Die Augustdorfer machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem sechsten Platz.