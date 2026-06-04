Doppelpack von Verdens U23! Germania Walsrode verstärkt sich

– Foto: Andreas Hannig

Germania Walsrode hat gleich zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Paul Matern und Tom Müller wechseln zwei Spieler vom FC Verden zur Germania. Das gab der Kreisliga-Meister via Instagram bekannt.

Für die Defensive kommt der 21-jährige Paul Matern nach Walsrode. Der Defensivspezialist bringt trotz seines jungen Alters bereits Bezirksliga-Erfahrung mit und ist flexibel in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Das Trainerteam beschreibt ihn als „Mentalitätsspieler und ein wahres Zweikampfmonster“.

Kurz nach der Vorstellung von Matern präsentierte die Germania auch Offensivspieler Tom Müller als Neuzugang. Der 22-Jährige soll die Offensive der Walsroder verstärken und kann sowohl hinter den Spitzen als auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Laut Trainerteam sei Müller „herausragend in Eins-gegen-Eins-Situationen“. Zudem könne er „Stürmer einsetzen“, sei aber „auch selbst eiskalt im Abschluss“.