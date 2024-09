Doppelpack: Innenverteidiger Marek von Holten glänzt auf dem Flügel

Seit Sommer spielt der 18-Jährige in Großenwörden. Er stammt aus der Jugend der JSG Osteland, im Alter von 17 Jahren absolvierte von Holten bereits zwölf Bezirksligaspiele für den FC Oste/Oldendorf. Dennoch wechselte er zum Kreisliga-Absteiger. „Meine Kumpels spielen hier, das ist mir wichtiger als die Liga, in der ich spiele“, sagt von Holten.

„Mit den ganzen Verletzungen ist es okay, dass wir ein Unentschieden geholt haben“, sagt von Holten. Am kommenden Wochenende steht das Duell gegen den TuS Jork an, die nur einen Platz über Großenwörden in der Tabelle stehen. Dann kann der TSV den ersten Saisonsieg einfahren - vielleicht mit Innenverteidiger von Holten auf dem Flügel.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

Da sticht nichts heraus, Siege sind immer schön.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

Derbyniederlagen gegen Himmelpforten sind das Schlimmste.

Wer ist Ihr Vorbild?

Granit Xhaka.