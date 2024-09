Doppelpack Hagenberger: Vilstallöwen erlegen Geratskirchen mit 3:1

Der dritte Sieg in Folge glückt den Vilstallöwen am Sonntagnachmittag vor knapp 200 Zuschauern gegen Geratskirchen. In einer ausgeglichenen Partie nutzte der FCVE die erste Torchance zur Führung. Auch in der Folge nutzte Velden-Eberspoint seine Chancen konsequenter und holte sich so einen verdienten 3:1 Heimsieg.

In den Anfangsminuten agierte Geratskirchen abwartend und überließ den Vilstallöwen das Spielgeschehen, um durch schnelle Ballgewinne in die Gefahrenzone zu kommen. Der FCVE machte aber erstmal keine Fehler und nutzte die erste Torchance zur Führung: Nach perfektem Steckpass von Langmeier stand Gruber im Strafraum völlig blank. Seinen Querpass musste Hagenberger zur 1:0 Führung nur noch über die Linie drücken (14. Minute). Durch den Treffer bekamen die Vilstallöwen deutlich mehr Kontrolle ins Spiel, allerdings kamen nun auch die Gäste zu ihren ersten Torchancen. Mit einem Lattentreffer nach einem Freistoß verbuchte DJK-Stürmer Niyazi die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Auf der Gegenseite verpasste der FCVE durch Fernschüsse nachzulegen, ehe Langmeier die dritte Chance nach der Führung effektiver nutzte und einen Fernschuss gekonnt über den Innenpfosten zum 2:0 nutzte (35. Minute).

Mit dem dritten Sieg in Folge positionieren sich die Vilstallöwen vorerst im Mittelfeld. Nächste Woche soll in Aufhausen die Serie ausgebaut werden. – Foto: Thomas Martner

Zu Beginn der zweiten Hälfte starteten die Gäste mit einem ersten Pressing, um frühzeitig zum Anschlusstreffer zu kommen, allerdings schlug der FCVE - wie schon in der ersten Halbzeit- mit seiner ersten Chance eiskalt zu: Nach einem langen Ball verlängerte Tim Langmeier per Kopf in den Lauf von Florian Hagenberger, welcher über DJK-Keeper Rettenböck hinweg zum 3:0 traf (49. Minute). Nur zwei Minuten später belohnten sich dann auch die Gäste nach einem Eckball, als Kronberger nach einem Abpraller zum 3:1 Anschlusstreffer einnickte (51. Minute). Geratskirchen agierte nun deutlich aggressiver in den Zweikämpfen und war auch spielerisch etwas dominanter, konnte aber das Momentum aufgrund der stabilen FCVE-Abwehr nicht nutzen. In der Schlussphase hielten die Vilstallöwen die Gäste gut in Schach, wobei vereinzelte Kontermöglichkeiten ungenutzt blieben. So blieb es am Ende beim 3:1 für Velden-Eberspoint.

Durch den Sieg bleibt der FCVE auf den siebten Tabellenplatz, distanziert sich aber vorerst von den Abstiegsrängen. Löwencoach Andreas Kirschner zog nach dem Spiel nicht nur eine erfolgreiche Tagesbilanz, sondern zeigte sich mit der Entwicklung in den vergangenen Wochen äußerst zufrieden: "Mit dem heutigen Sieg sind wir definitiv in der Saison angekommen und haben unseren Fehlstart wett gemacht. Die Jungs arbeiten Woche für Woche extrem hart und entwickeln sich super! Heute in den ersten 65 Minuten überzeugten wir vorallem auch im Spiel mit Ball, blieben geduldig und erspielten uns die verdienten Tore zum jeweils idealen Zeitpunkt! Es freut mich für die Jungs, dass sie sich mit ihrem Engagement Woche für Woche zum Erfolg spielen."

Nächste Woche muss der FCVE zum abstiegsbedrohten SC Aufhausen, welcher in Unterzahl eine 8:0 Klatsche in Bodenkirchen zu verarbeiten hat und aktuell den letzten Tabellenplatz einnimmt. Trotz Favoritenrolle wird der FCVE den Gegner definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen.