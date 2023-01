Donzdorfer JC verpflichtet neuen Trainer: Tobias Flitsch übernimmt! Echter Trainerhammer in der Landesliga: Ex-Ravensburger neuer Coach!

Nachdem Benjamin Bilger (43 Jahre alt) Anfang Dezember als Coach des Donzdorfer JC aus persönlichen Gründen zurücktrat, fand der Landesligist der Staffel zwei in den vergangenen Tagen einen neuen Coach: Tobas Flitsch (43 Jahre alt) wird ab sofort an der Seitenlinie stehen und soll den Klub zum erwünschten Aufstiegserfolg coachen. Nach dem kurzen Engagement beim FV Ravensburg hat der Trainer eine neue Aufgabe gefunden. Außerdem wurde zeitgleich ein weiterer Transfer bestätigt: Denis Videc (32 Jahre alt), der ebenfalls im vergangenen Jahr für Ravensburg tätig war, wird als Spielertrainer nach Donzdorf wechseln.

Die Ziele des Landesligisten sind hoch, wie der neue Trainer Flitsch in einer Pressemeldung mitteilt: „Wir versuchen, schon in der aktuellen Spielzeit den Anschluss an die Landesliga-Spitze zu schaffen.“ Die Aufgabe beim Landesligisten sei laut ihm sehr reizvoll, da aus seiner Sicht der JC ein noch ungeschliffener Rohdiamant sei, dem er zum sportlichen Erfolg verhelfen möchte. In der nächsten Saison wolle man dann laut Verein um den Aufstieg in die Verbandsliga mitspielen.

Mit der Verpflichtung von Flitsch gelang dem Landesliga-Klub ein echter Trainerhammer. Der 43 Jahre alte Coach bringt große Erfahrung mit nach Donzdorf: In der Vergangenheit war er bereits in der vierten Liga für den SSV Ulm und in der Oberliga für die Stuttgarter Kickers tätig. Besonders interessant sei an der Aufgabe laut ihm, dass er in Donzdorf professionelle Strukturen etablieren wolle. Am Sonntag will der JC dann in die Wintervorbereitung für die bald beginnende Rückrunde starten.