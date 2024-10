Donaustauf vergrößert Walhalla-Sorgen – Kellergipfel in Wiesent

Nachdem Donaustauf im gestrigen Nachholspiel (3:1) der SG Walhalla eine Abfuhr erteilt hat, geht's am Wochenende in der Kreisliga 1 nahtlos mit Spieltag 17 weiter. Im absoluten Kellergipfel stehen sich die beiden Tabellennachzügler Wiesent und Türk Genclik Regensburg gegenüber. Zu einem Top-Match kommt es zwischen dem Tabellenzweiten BSC Regensburg und dem Rangvierten Obertraubling. Spitzenreiter Freier TuS peilt derweil zu Gast in Harting den 14. Saisonsieg an. Heiß hergehen dürfte es im Donaustaufer Markt-Derby in Sulzbach an der Donau.

Die SG Walhalla holte gestern die Begegnung des 10. Spieltages gegen den SV Donaustauf vor 100 Schaulustigen nach. Durch das Eigentor von Kilian Denzlein gingen die Gäste in der 34. Minute in Front und Kilian Seidl legte noch in der ersten Halbzeit eine Bude drauf (44.). In der zweiten Hälfte erzielte Simon Riedl das 0:3 in der 54. Minute. Einen Ehrentreffer konnten die Gastgeber durch Bastian Broschwitz in der 85. Minute landen. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Michael Hornung, Carina Wellner





Hinspiel: 3:4. Bei der abstiegsbedrohten SG Walhalla Regensburg (12., 16) findet sich am Samstag der FC Oberhinkofen (6., 25) ein. Walhalla konnte sich vor Wochenfrist den Dreier gegen den SV Harting einholen, musste sich am Donnerstag dann aber Donaustauf geschlagen geben, während der FCO zuletzt beim SV Obertraubling leer ausging. Der FCO findet sich im Mittelfeld der Tabelle, während die SGW auf den unteren Plätzen zu finden ist.





Hinspiel: 0:4. Aufsteiger SV Harting (7., 22) empfängt zum 17. Spieltag den Ligaprimus Freien TuS Regensburg (1., 41). Harting ging am vergangenen Spieltag punktlos gegen die SG Walhalla aus, während sich der Tabellenführer gegen die SpVgg Ziegetsdorf mit einem Punkt im 1:1-Remis begnügte. Bereits 13 Mal konnte sich der TuS die Maximalausbeute der Saison sichern; der SV Harting hingegen sieben Mal, was ihn ins Mittelfeld der Tabelle brachte.







Hinspiel: 5:0. Beim SV Burgweinting (3., 32) schlägt am kommenden Wochenende der TSV Wörth/Donau (10., 18) auf Kunstrasen auf. Die Wörther holten sich am vergangenen Spieltag den Dreier auf heimischem Terrain gegen den SV Wiesent, doch auch der SVB ging mit der Maximalausbeute gegen den FC Mintraching vom Feld. Während sich die Regensburger im oberen Feld der Tabelle bewegen, steht der TSV im unteren Mittelfeld.





Hinspiel: 1:4. Absteiger gegen Aufsteiger: Bei der SpVgg Ziegetsdorf (9., 18) ist diesen Sonntag der FC Mintraching (11., 16) zu Gast. Der FC musste sich am letzten Spieltag gegen den SV Burgweinting chancenlos geschlagen geben, während sich die SpVgg einen achtbaren Punkt beim Tabellenführer Freier TuS einholen konnte. Beide Kontrahenten stehen im unteren Mittelfeld der Tabelle.





Hinspiel: 1:1. Der SV Türk Genclik Regensburg (14., 7) geht beim SV Wiesent (13., 8) auf Stippvisite. Die Hausherren der Partie mussten sich zuletzt gegen den TSV Wörth/Donau geschlagen geben, doch auch für die Gäste waren am vergangenen Spieltag keine Punkte gegen den SV Sulzbach/Donau drin. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und begegneten sich im Hinspiel auf Augenhöhe, was für ein Kellerduell spricht.







Hinspiel: 1:2. Das Donaustaufer Markt-Derby steht an! Beim SV Sulzbach/Donau (8., 20) tritt am kommenden Spieltag der benachbarte SV Donaustauf (5., 25) an. Stauf holte sich im Nachholspiel am Donnerstag bei der SG Walhalla die volle Punkteausbeute, genau wie am vergangenen Spieltag gegen den BSC Regensburg. Sulzbach bezwang den SV Türk Genclik Regensburg. Die Donaustaufer stehen derzeit im oberen Mittelfeld, während die Sulzbacher mit fünf Punkten weniger in der Tabelle zu finden sind.







Hinspiel: 2:3. Auf dem Kunstrasen am Brandlberg stellt sich der SV Obertraubling (4., 30) dem BSC Regensburg (2., 35) vor. Mit einem klaren Dreier gingen die Gäste zuletzt gegen den FC Oberhinkofen vom Feld, stehen jedoch mit fünf Punkten weniger in der Tabelle. Die Hausherren der Partie setzten sich zuletzt gegen den SV Donaustauf nicht durch, was ihnen die dritte Pleite der Saison einbrachte, jedoch immer noch auf dem zweiten Rang stehen lässt.