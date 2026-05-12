Dominik Martin wechselt in die Regionalliga

Für den FV Olympia Laupheim ist die Entwicklung sportlich bitter, für Martin aber eine außergewöhnliche Möglichkeit. Noch Anfang März hatte der aktuelle Tabellendritte der Landesliga Staffel 4 den Wechsel des Angreifers verkündet. Nun teilte der Verein mit: „Dominik Martin wird im Sommer nicht zur Olympia wechseln. Ihm wurde ein Kaderplatz in der Regionalliga Bayern - beim FC Memmingen gegeben!“

Memmingen holt den Landesliga-Toptorjäger

Der FC Memmingen beschreibt seinen Neuzugang als bemerkenswerte Offensivverstärkung. „Mit Dominik Martin begrüßt der FC Memmingen einen äußerst spannenden Neuzugang für die Offensive.“ Der Verein verweist dabei auf Martins außergewöhnliche Zahlen beim SV Reinstetten: „In bislang 24 Spielen erzielte er 23 Treffer und steuerte vier Vorlagen bei.“ Auch seine Gesamtbilanz im Herrenbereich mit 95 Toren in 116 Spielen sticht heraus.

„Der Angreifer hat in den vergangenen Jahren durch konstant starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und stand dabei bereits im Fokus mehrerer höherklassiger Vereine, darunter auch Regionalligisten“, hebt der FCM hervor.

Sportlich beschreibt der FC Memmingen den 23-Jährigen als Stürmer mit klaren Qualitäten im Strafraum. „Dominik Martin zeichnet sich besonders durch seinen ausgeprägten Torinstinkt, seine Abschlussstärke mit beiden Füßen sowie sein gutes Positionsspiel im Strafraum aus.“ Mit seiner Verpflichtung gewinne der Verein einen Spieler, der bereits auf Landesliga-Niveau seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen will.

Probetraining überzeugt den FCM

Auch intern hat Martin offenbar Eindruck hinterlassen. Sportvorstand Serge Ahrens betont: „Darüber hinaus hat er auch im Probetraining eindrucksvoll gezeigt, dass er sportlich und charakterlich sehr gut zum Verein passt, was seine Verpflichtung zusätzlich untermauert hat. Wir sind überzeugt, dass er die Offensive bereichern und wichtige Impulse im Angriffsspiel setzen wird.“

Martin selbst beschreibt den Kontakt nach Memmingen als stimmig von Beginn an. „Beim FC Memmingen hat es sich von Anfang an einfach richtig angefühlt. Schon in den ersten Gesprächen habe ich gespürt, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wird und mit welcher Leidenschaft hier gearbeitet wird. Diese Wertschätzung und die klaren Ziele des Vereins haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich freue mich riesig auf das neue Kapitel, auf meine neuen Teamkollegen und auf die Fans. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und jeden Tag alles für diesen Verein zu geben.“

Laupheim reagiert verständnisvoll

Beim FV Olympia Laupheim bleibt die Enttäuschung über den geplatzten Transfer, zugleich aber auch Verständnis für den Schritt des Spielers. Martin betont, dass ihm der Umgang mit Olympia wichtig gewesen sei: „Ich habe mich in den Gesprächen mit der Olympia von Anfang an sehr wertgeschätzt gefühlt und hatte bereits meine Zusage für die kommende Saison gegeben. Als sich dann die Chance ergeben hat, in der Regionalliga den nächsten Schritt zu machen, war das für mich eine einmalige Möglichkeit.“

Auch die Kommunikation mit Trainer Andy Spann stellt Martin heraus: „Umso wichtiger war mir, von Beginn an offen und ehrlich mit Andy zu kommunizieren. Seine Art und sein Verständnis haben meinen Respekt nur noch mehr verstärkt.“

Spann bestätigt diese Offenheit: „Dome war stets transparent mit mir im Austausch. Für uns ist es sicher schade, aber wir müssen hier auch sehen, dass ein junger Fußballer einen Kaderplatz in der Regionalliga bekommt. Er soll das probieren und sich der sportlichen Herausforderung stellen. Wir wünschen Dome alles Gute für diesen Schritt."

Nun muss der FV Olympia Laupheim reagieren. „Wir werden prüfen, wie wir den Kaderplatz bei uns nun bestmöglich ausfüllen können“, sagt Spann. Für Martin aber ist der Weg klar: Nach einer bisher herausragenden Saison beim SV Reinstetten führt ihn seine Trefferquote direkt in die Regionalliga.