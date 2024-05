Dominanter Auswärtsdreier für den FCA

Auf großem Platz zogen sich die Tabellenvorletzten von Beginn an an den eigenen Sechzehner und ersparten den Alemannen somit mühsame Laufwege und Zweikämpfe. Über 90 Minuten dominierte die Mannschaft von Trainerteam Sascha & Sascha die Partie mit erdrückendem Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte und belohnte sich mit dem ersten Sieg der Rückrunde. Einzelne Ausflüge von Arcadia Messestadt durch lange Bälle aus der eigenen Hälfte wurden abgefangen, mit Ausnahme der unglücklichen 1:0 Führung für die Gastgeber und eines Elfmeters in der zweiten Halbzeit, den FCA-Keeper Schaffarzcyk aber parieren konnte.

In der ersten Halbzeit fanden die Alemannen nur noch Zeit für den 1:1 Ausgleich: Nach einem schön getretenen Eckball von Bogner (#10) verlängerte Frädrich (#20) auf den gut postierten Sauter (#13), der die Alemannen zurück in die Erfolgspur brachte. Für Frädrich, der nach einer langwierigen Verletzungspause zum ersten Mal in dieser Saison einen Einsatz über 90 Minuten bekam, ist es die erste Torbeteiligung der laufenden Runde.