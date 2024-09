Dohren verliert 1:3 gegen den ASV Altenlingen II

Am Sonntagnachmittag traf der SVD im Heimspiel auf den ASV Altenlingen II.

Und die Gäste mit dem besseren Start, denn bereits in der 5. Spielminute konnte der ASV die Schlafmützigkeit der Dohrener ausnutzen. Von der linken Seite kam man frei zur Flanke und der Stürmer konnte in der Box einfach zum 0:1 per Kopf vollenden.

Auch nach dem Gegentreffer kam Dohren nicht in den Tritt. In Zweikämpfen blieb man oft nur 2. Sieger. So war es nicht verwunderlich, dass man bis zur Halbzeit keinen gefährlichen Torabschluss verzeichnen konnte.