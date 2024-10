Dohren mit Remis beim SV Germania Twist

Doch die Führung hatte nicht lange Bestand! In der 24. Minute nutzte Twist den Sekundenschlaf der Dohrener Hintermannschaft aus, als ein Freistoß aus dem Halbfeld durch den gesamten Strafraum flog. Ein Twister Angreifer hielt seinen Kopf in den Schuss und markiere so den verdienten 1:1 Ausgleich.

Dohren mit dem besseren Start und der Führung in der 16. Spielminute durch Hendrik Frese. Nils Rapien eroberte den Ball an der Mittellinie und köpfte den Ball zu Hennig Lampen, der das Leder sofort auf den startenden Hendrik Frese weiterleitete. Hendrik nahm den Ball mit der Brust mit und tunnelte schlitzohrig den Schlussmann der Twister.

Der SVD mit der schnellen Antwort! Hendrik Frese mit dem Steckpass auf Rene Schröder, der im Duell mit dem Keeper aber leider 2. Sieger blieb!

In der 30. Minute kam Twist erneut zu einem Freistoß aus dem Halbfeld. Wie schon beim Ausgleichstreffer ging der Ball quer durch den Strafraum. Diesmal ging aber niemand zum Ball und so trudelte dieser ins lange Eck von Keeper Enno Wöste. Damit drehte Twist innerhalb von nur 6 Minuten die Partie. 2 Standardsituationen sorgten somit für den 1:2 Halbzeitstand!

Ärgerlich für Trainer Sebastian Beckmann war, dass sich Stürmer und Torschütze Hendrik Frese kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte. Er konnte nicht weitermachen. Für ihn kam Hendrik Kroner ins Spiel.

Im 2. Abschnitt wurde das Spiel hitziger! Viele Foulspiele dominierten zunächst das Spielgeschehen. Erst in der 76. Minute konzentrierten sich die Akteure wieder auf´s Fußballspielen. Nach einer Ecke der Dohrener köpfte Christian Willen den Ball auf das gegnerische Tor. Der Keeper konnte die Kugel nicht festhalten und so nutzte Hennig Lampen die Situation und drückte das Spielgerät zum 2:2 Ausgleich über die Linie.

Unmittelbar nach dem Ausgleich eine Schrecksekunde für Trainer Sebastian Beckmann. Erneut musste er mit ansehen, wie ein Freistoß der Twister durch den Dohrener Strafraum flog. Diesmal hatte man Glück und der Ball strich knapp am Kasten vorbei.

In den Schlussminuten dann die Möglichkeit für Dohren zum Lucky Punch. Nach einem Foulspiel an Hennig Lampen zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Tobi Brockhaus übernahm Verantwortung und legte sich den Ball auf den Elfmeterpunkt. Tobi versagten aber die Nerven und scheiterte am Keeper. So blieb es letztendlich beim 2:2 Unentschieden!