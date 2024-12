Dodesheide angelt sich Talent aus der Region

Für die Aufsteiger der Landesliga Weser-Ems lief es in der Hinrunde nicht all zu überragend, doch der SSC Dodesheide hat aktuell nur einen Rückstand von drei Punkten auf das rettende Ufer und gewann das letzte Spiel vor der Winterpause mit 2:0 gegen Germania Leer. Das Ziel des Klassenerhaltes ist definitiv noch vollkommen drin.

Zwar war der Nigerianer meist für die Zweitvertretung zwischen den Pfosten, doch auch für die erste Mannschaft stand er elf Mal auf dem Feld und hatte einen erheblichen Anteil an den Aufstieg in die Landesliga in der abgelaufenen Saison.

Weiter dabei helfen wird Timothy Arigbodi allerdings nicht mehr. Der 24-Jährige Keeper spielt fast schon sein ganzes Leben für den SSC. Bis auf einer kurzen Ausnahme in der A-Jugend, wo Arigbodi für Viktoria Georgsmarienhütte in der Niedersachsenliga auf dem Platz stand, spielte der Keeper nur für Dodesheide.

In der aktuellen Saison kamen dann lediglich Einsätze in Testspielen hinzu. Ab Januar 2025 wird Arigbodi dann beim SV Büren auflaufen. Der SV Büren steht in der Bezirksliga Westfalen aktuell auf dem vorletzten Platz, hat aber das rettende Ufer noch klar im Visier.

Neu zum Kader wird allerdings Finn Zwartscholten gehören. Der 19-Jährige wechselte in der B-Jugend vom Osnabrücker SC zum VfL Osnabrück ins NLZ, wo er unter anderem in der B-Junioren-Regionalliga auflief. In der Saison 2022/2023 war der 1.71m-Mann dann in der Bezirksliga Weser-Ems aktiv. Direkt nach seinem 18. Geburtstag lief er für den Osnabrücker SC auf und steuerte bis Saisonende in neun Partien starke vier Tore bei.