 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

DKSV gewinnt gegen Borbeck, SF Altenessen nun mit dem Rücken zur Wand

Kreisliga A Essen: Der DKSV Helene Essen setzt sich mit 3:1 gegen den SV Borbeck durch und springt damit auf Platz 13, der für den Moment für den Klassenerhalt reichen würde. Die SF Altenessen rutschen gleichzeitig unter den Strich und stehen am Sonntag vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen den Tabellenführer.

von Markus Becker · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser
Der DKSV bezwang Borbeck.
Der DKSV bezwang Borbeck. – Foto: Markus Becker

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TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Der DKSV Helene Essen setzt sich mit 3:1 gegen den SV Borbeck durch und verlässt für den Moment die die direkten Abstiegsplätze Die Sportfreunde Altenessen rutschen damit unter den Strich und wären bei einer Niederlage am Sonntag bereits sicher abgestiegen. Wichtig zu erwähnen ist, dass der viertletzte Platz in den A-Ligen auch nicht sicher zum Klassenerhalt reicht. Das ist schlussendlich abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga.

Der Sonntag: Die Konstellation ist hochinteressant: Um 11 Uhr misst sich der Tabellenzweite AL-ARZ Libanon im Topspiel mit dem SV Borbeck. Sollte Borbeck gewinnen, liefert dies dem aktuellen Spitzenreiter Türkiyemspor Essen den ersten Matchball zur Meisterschaft. Zwei Stunden später gastiert der Primus nämlich bei den Sportfreunden Altenessen, die nun mehr denn je im Tabellenkeller bangen müssen.

Preußen Eiberg könnte in Gruppe 2 mit einem Sieg gegen die TGD Essen-West die Meisterschaft feiern. Parallel spielt der FSV Kettwig gegen Alemannia Essen. Kettwig selbst ist nach aktuellem Stand fast sicher durch, muss aber auch noch auf die Bezirksligen schauen. Dahinter haben der ESC Rellinghausen II und die DJK BW Mintard II nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt

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Nachholspiel vom 27. Spieltag

Heute, 19:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
3
1
Abpfiff

DKSV Helene Essen – SV Borbeck 3:1
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Malek El Chaabi, Sipan Akkus, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp (70. Adrian Beqiri) - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
SV Borbeck: Adrian Schäfer, Thomas Spiegelhoff, Niklas Bremer, Omed Sherzad (68. Luca Gastaldo), Lukas Fabijan (46. Jasper Luemba), Alessandro Schydlo, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (68. Yusef Hafez), Dustin Hoffmann, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann, Mahmoud Ibrahim - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Murat Er (27.), 0:1 Mahmoud Ibrahim (27. Foulelfmeter), 2:1 (30.), 3:1 (90.+4)

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So läuft der 29. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
13:00

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
13:00live

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
14:00

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
13:00

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:00

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
11:00

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
11:00

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So geht es am nächsten und letzten Spieltag weiter

30. Spieltag
02.06.26 SuS Haarzopf II - TuSEM Essen 1926 II
07.06.26 Türkiyemspor Essen - SpVg Schonnebeck II
07.06.26 DKSV Helene Essen - RuWa Dellwig
07.06.26 Essener SC Preußen - FC Karnap 07/27
07.06.26 FC Stoppenberg - SG Essen-Schönebeck II
07.06.26 AL-ARZ Libanon - FC Saloniki Essen
07.06.26 DJK SG Altenessen - SV Borbeck

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So läuft der 29. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
15:00

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
15:15

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
13:30

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
12:30

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
13:00

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
14:00

So., 31.05.2026, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
12:45

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
15:30

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So geht es am nächsten und letzten Spieltag weiter

30. Spieltag
26.05.26 Bader SV 91 II - NK Croatia Essen 1:1
07.06.26 TuS Holsterhausen - DJK Blau-Weiß Mintard II
07.06.26 DJK Adler Union Frintrop II - ESC Rellinghausen II
07.06.26 Fortuna Bredeney - FSV Kettwig
07.06.26 SC Frintrop 05/21 - Teutonia Überruhr
07.06.26 TGD Essen-West - TuS Essen-West 81
07.06.26 Alemannia Essen - SV Leithe
07.06.26 SuS Niederbonsfeld - Preußen Eiberg

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