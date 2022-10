DJK Wattenscheid: Trainer Cyprian nimmt Chance im Bielefelder NLZ wahr Landesliga-Absteiger DJK Wattenscheid durchlebte mit Neu-Coach Marvin Cyprian bisher eine durchwachsene Saison.

Nach sechs Niederlagen in Folge schaffte der 26-jährige B-Plus-Lizenz-Inhaber zuletzt mit zwei Siegen in Folge die Wende und führte die DJK zumindest wieder aus der Abstiegszone der Bezirksliga 9. Nun nimmt der aktuell noch hauptberufliche Lehrer die Chance wahr, Chefcoach der U15 im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld zu werden.

„Natürlich habe ich lange überlegt und mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich denke aber, so eine Chance bekommt man nicht noch einmal im Leben, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Es ist eine Vollzeitstelle, vier Mal Training in der Woche plus ein Spiel. Voraussichtlich werde ich im kommenden Jahr auch nach Bielefeld ziehen. Ich wünsche meinem ehemaligen Team den maximalen Erfolg. Es tut mir schon im Herzen weh, die Jungs zu verlassen“, so Cyprian gegenüber der Lokalpresse "WAZ".

Die Bielefelder U15 spielt in der höchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga West. Diese läuft deutschlandweit sechsgleisig. Der DSC misst sich dort beispielweise mit dem 1. FC Köln, dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.

Präsident zeigt Verständnis