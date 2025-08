DJK Twisteden setzt auf starkes Sturmduo

Eins ist vor dem Saisonstart in der Gruppe 4 der Bezirksliga schon mal sicher. Die DJK Twisteden geht mit dem treffsichersten Angriffsduo der gesamten Spielklasse ins Rennen. Tom Cappel sicherte sich in der abgelaufenen Spielzeit mit 32 Treffern einmal mehr die Torjägerkrone, in der Saison zuvor hatte er sogar 35 Mal ins Schwarze getroffen. In der Winterpause kehrte Torben Schellenberg vom Lokalrivalen Viktoria Winnekendonk zu seinem Heimatverein zurück und traf ebenfalls wie am Fließband: 15 Tore in 14 Einsätzen.

„Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass die beiden von hervorragenden Zuarbeitern wie Janik Thielen, Niklas Heußen oder Chris Kleuskens profitieren“, sagt DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis. Inzwischen hat sich sogar noch ein Mittelfeldspieler hinzugesellt, der ganz genau weiß, wie er die Stürmer in Szene setzen muss: Fabian Rasch kommt ebenfalls aus Winnekendonk und brennt darauf, die Herausforderung Bezirksliga in Angriff zu nehmen.

Bei allem Sturm und Drang: Dass die Mannschaft im Vorfeld nicht zum Kreis der Titelanwärter oder Geheimfavoriten gezählt wird, ist der Defensive geschuldet. Inder vergangenen Saison kassierte der Dorfklub aus Kevelaer in 32 Spielen 69 Gegentreffer. Soll heißen: Das Team musste sich in der Vergangenheit schon vor dem Anpfiff darauf einstellen, zwei Tore aufholen zu müssen.

An dieser Schwachstelle hat Marcel te Nyenhuis, der weiterhin von seinen Assistenten Reiner Winkels und Jan van de Meer, den Torwarttrainern Frank Winkels und Johannes Kleuskens sowie Betreuer Karl-Heinz Schulte unterstützt wird, mit der Mannschaft intensiv gearbeitet. „Man kann nicht immer ein Tor mehr schießen, als man kassiert. Dieses Problem müssen wir in den Griff bekommen. Dennoch bleibt’s dabei, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir einen guten Tag erwischen“, so der Trainer.

Die erste Gelegenheit, den Beweis dafür liefern zu können, bietet sich der DJK Twisteden bereits am kommenden Freitag. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal fordert die Mannschaft ab 20 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg den Oberliga-Aufsteiger Blau-Weiß Dingden heraus – Überraschung nicht ausgeschlossen.

Knackiger Saisonstart

Ohnehin hat’s der Saisonstart in sich – los geht’s mit zwei Nachbarschaftsduellen und einem Derby. Am Freitag, 15. August, stellt sich die SGE Bedburg-Hau am Hartjesweg vor. Eine Woche später (22. August) geht’s zum Aufsteiger TSV Weeze, der vor dem Anpfiff als Kreismeister geehrt wird. Und am Freitag, 29. August, möchte die DJK nur allzu gerne dem Kevelaerer SV ein Bein stellen. „Das ist zwar ein Hammerprogramm, aber genau nach meinem Geschmack. Ich mag das, wenn man gleich richtig gefordert wird“, so te Nyenhuis.

Die Stärke der Liga vermag er noch nicht richtig einzuschätzen, speziell die acht Rivalen aus dem Fußballkreis Rees/Bocholt sind unbekannte Größen. „Wir lassen das in Ruhe auf uns zukommen. Borussia Veen und der TuS Xanten haben sich erheblich verstärkt. Außerdem ist in jedem Fall mit den Sportfreunden Broekhuysen zu rechnen“, sagt der Trainer.

Für den nötigen Konkurrenzkampf ist in jedem Fall gesorgt. Inklusive der Neuzugänge Fabian Rasch, Leonard Hartings (A-Jugend Kevelaerer SV), Niklas Pooth und Elias Janßen (beide eigene Jugend) umfasst der Kader mittlerweile 23 Feldspieler und drei Torhüter. Einziger Abgang ist Anthony Heymich, der im Angriff nur sporadisch zum Zuge gekommen und zum benachbarten C-Ligisten Union Kervenheim gewechselt ist.

Wie groß der Zusammenhalt im Dorf ist, zeigt folgende Tatsache: Die ehemaligen Spieler Rafael Janssen, Jan van de Meer und Heino Breuer haben der Mannschaft für die kommende Saison eine komplette Ausrüstung spendiert.