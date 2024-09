Die DJK Twisteden hat einen Punkt geholt. – Foto: Pascal Derks

DJK Twisteden schrammt am Erfolg vorbei Der Bezirksligist DJK Twisteden kassiert spät den Treffer zum 1:1 gegen die SGE Bedburg-Hau.

An späte Gegentore hat sich Twistedens Trainer Marcel te Nyenhuis inzwischen gewöhnen müssen. Auch im dritten Remis-Spiel am vierten Spieltag war es wieder am Ende der Partie, als sein Team den Ausgleichstreffer kassierte. Die Gäste der SGE Bedburg-Hau erzielten den 1:1 (1:0)-Ausgleich in Spielminute 90. „Das ist schon ärgerlich, wenn man immer so späte Gegentore kassiert, aber man muss fairerweise sagen, dass der Ausgleich für die SGE verdient war.“ Bereits in der Auftaktbegegnung beim SV Rindern musste die DJK den Ausgleich in der letzten Spielminute hinnehmen. Auch beim TuS Xanten in der vergangenen Woche fiel das 3:3 in der 93. Minute.

Führung kurz vor der Pause Gestern, 15:30 Uhr DJK Twisteden Twisteden SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau 1 1 Abpfiff Im Spiel gegen die SGE fehlte der Twistedener Torjäger ebenso wie der sonst gesetzte Lars Douteil. Dass die gewohnte Durchschlagskraft fehlte, was dem Twistedener Spiel deutlich anzumerken. So waren dann auch die Gäste besser im Spiel. Allerdings versuchten es die Gäste zu oft durch die Mitte, da war dann meist noch ein Fuß der Twistedener dazwischen. Aber es gab auch einige gefährliche Torabschlüsse. So hatte Levon Kürkciyan in der 38. Minute freie Schussbahn, scheiterte aber an Martin Voß. So überraschte die Führung der Hausherren in der 45. Minute. Eine Hereingabe von der Torauslinie von Kapitän Chris Kleuskens landete zwei Stationen weiter bei Matthias Baumann, der zur glücklichen Pausenführung traf.