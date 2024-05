DJK TuSA Düsseldorf verliert gegen Letzten

Die Quittung: Eine nicht unverdiente 1:2-Niederlage. „Wir haben den Mädels im Vorfeld gesagt, was sie erwarten würde. Dennoch wirkten wir zu Beginn nicht vorbereitet. Weder die Lauf- noch die Zweikampfbereitschaft haben vor der Pause gestimmt“, schimpfte Stefan Wiedon nach Spielschluss.

Auf der anderen Seite war Michael Boll nach dem erst zweiten Saisonsieg besser gestimmt. „Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht und den knappen Vorsprung am Ende emotional verteidigt“, so der Trainer des TSV Urdenbach. Die Gastgeberinnen hatten schon vor dem Spiel eine Motivationsspritze aus Bocholt erhalten. Von dort machen aktuell Gerüchte die Runde, dass die ortsansässige Borussia ihr Team womöglich aus der Niederrheinliga zurückziehen könnte. Sollte es tatsächlich so kommen, gäbe es in dieser Saison wohl nur einen Absteiger aus der Niederrheinliga und für den TSV bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenvorletzten Viktoria Winnekendonk doch noch die Chance, auf das rettende Ufer zu springen.