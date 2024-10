Direkt das nächste Spitzenspiel für die Alemannia

Waldalgesheim. Eine Woche nach dem 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Verbandsliga-Tabellenführer FV Dudenhofen muss Alemannia Waldalgesheim am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) zum VfB Bodenheim. Der Aufsteiger ist bestens aus den Startlöchern gekommen, belegt vor dem vorletzten Hinrundenspieltag aktuell Platz vier, hat lediglich fünf Zähler Rückstand auf das Führungsduo Dudenhofen/Waldalgesheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Es ist ein Spitzenspiel, dafür kann man ruhig Werbung machen, sagt SVA-Coach Elvir Melunovic, der die Aufstellung gegenüber der Vorwoche mindestens auf einer Position ändern muss. Kapitän und Führungsspieler Daniel Braun fällt definitiv mit seiner Oberschenkelverletzung aus. Da in dieser Woche noch einige andere im Kader nur dosiert trainieren konnten, entscheidet sich erst am Samstag, wer tatsächlich auflaufen kann. Dennoch. „Wir bereiten uns genauso intensiv vor wie auf Dudenhofen“, sagt der 53-Jährige, der Bodenheim sehr ernst nimmt. „Sie stehen zurecht auf Platz vier.“ Deswegen müsse seine Mannschaft versuchen, die Leistung aus dem Dudenhofen-Spiel zu bestätigen. Einfach, „um in der Spur zu bleiben“.