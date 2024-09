Dingolfing bleibt Verfolger Nr. 1, Seebach Derbysieger in Passau

Manfred Stern, Trainer TSV Seebach: "Das war heute eine harte Nuss. In der ersten Halbzeit waren wir von den Chancen her überlegen, hatten ein paar richtig gute Möglichkeiten. Nach der Halbzeitpause kassierte Passau einen Platzverweis. Normalerweise sollte das einer Mannschaft mit viel Ballbesitz, wie wir es sind, in die Karten spielen, doch in der Phase nach dem Feldverweis waren wir nicht gut. Wir erzielten zwar den Treffer zum 1:0, haben aber viele Zweikämpfe verloren und nicht mehr mit dem nötigen Druck agiert, somit kassierten wir dann schon fast folgerichtig den Ausgleich. Dann hatte Passau noch zwei Chancen, um das Spiel zu drehen. Zum Ende hin konnten wir aber wieder Fuß fassen und das Spiel dann doch noch verdient für uns entscheiden. Das wir in Überzahl 1:0 führen und dann so den Faden verlieren, müssen wir uns trotz der drei Punkte ankreiden lassen, das darf uns nicht passieren."