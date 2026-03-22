Dietmar Hirsch: "Wir wollen aufsteigen"

Markus Kauczinski: "Die erste Halbzeit waren wir gut im Spiel, haben eine gute Kombination gehabt, haben Chancen ausgespielt. Wir hatten insgesamt eine gute spielerische Kontrolle, haben das gut gelöst. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel aus der Hand gegeben und hatten viele unnötige Ballverluste. Wir haben in den falschen Momenten die falschen Mittel gewählt und den Gegner stark gemacht. Dann schien es auf ein Unentschieden hinauszulaufen und wir haben in der entscheidenden Situation nicht richtig verteidigt. Das Spiel hätten wir nicht hergeben und die Punkte verlieren dürfen."

Dietmar Hirsch: "Ich denke wir hatten zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Halbzeit fand ich eher taktisch geprägt. Wir haben mit Dreierkette gespielt, mussten noch ein bisschen umstellen. Man darf nicht vergessen: Der Kapitän nicht da, Vizekapitän nicht da. Einer der Topscorer war mit Paddy Sussek gesperrt. Also haben wir viele junge Spieler reingebracht, die nicht so viel gespielt haben. Das alles dann gegen eine echte Topmannschaft. Insgesamt haben wir es sehr gut gemacht. Nach der Pause haben wir etwas umgestellt und gesagt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das sind wir. Das haben wir heute wieder gelebt. Und so werden wir jetzt in den nächsten Spielen auch auftreten. Wir wollen aufsteigen. So wie alle, die da oben sind."

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