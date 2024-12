Dietmar Hirsch lebt beim MSV Duisburg seinen Traum

Die Gerüchte machten im Sommer schon lange die Runde in Duisburg, dass mit Dietmar Hirsch ein Ex-Spieler als Trainer zurückkehren würde. Selten gab es so viele Vorschusslorbeeren bei einer Trainerverpflichtung wie in diesem Fall. Die Fans schwelten in Glückseligkeit und das, obwohl ihr Verein erst kurz zuvor in die viertklassige Regionalliga West abgestiegen war. Ohne einen wirklichen Kader zu haben, war bei der Hirsch-Verpflichtung für alle klar: Jetzt geht es für unseren geliebten Traditionsverein endlich wieder bergauf.

Gleich vom ersten Tag lastete ein enormer Druck auf den Schultern des 52-Jährigen Fußballlehrers, der aber nie den leisesten Zweifel aufkommen ließ, dass er nicht alles für den Verein geben würde. "Der MSV ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich", betonte er immer wieder. Schnell wurde klar: Das sind nicht nur Platitüden, nein, der Kerl meint es wirklich ernst. "Jedes Mal, wenn ich durch den Spielertunnel ins Stadion komme, kribbelt es", sagt er auch nach einem halben Jahr noch. Am Samstag steht für ihn und sein Team das letzte Spiel der Hinrunde an. Es ist gut möglich, dass da die Marke von 20.000 Zuschauern geknackt wird. Das wäre ein neuer Bestwert für die Zebras und würde das Kribbeln bei ihrem Übungsleiter sicher noch einmal intensivieren

Spaß und harte Arbeit

So sehr der Trainer auch für den Verein brennt, darf doch nicht außer Acht gelassen werden, dass es sportlich aktuell so gut läuft, wie schon seit Jahren nicht mehr. Der MSV schwebt gefühlt auf Wolke sieben und wird in der Winterpause als Tabellenführer auf die Konkurrenz herabblicken können. Damit aus der Aufbruchsstimmung im Sommer in die nun ausgelebte "kontrollierte Euphorie" entstehen konnte, war viel Arbeit notwendig. Mit seinem Trainerteam musste Hirsch einen komplett neuen Kader zu einer Einheit formen und das auch auf den Platz bringen.

"Wir haben bisher eine außergewöhnliche Saison gespielt. Es ist alles glatt gelaufen, auch wenn wir in der Anfangsphase der Saison auch einige Kritik für unsere Spielweise einstecken mussten. Doch wir haben uns von Woche zu Woche weiterentwickelt. Es ist in Duisburg genau so, wie ich es mir zuvor vorgestellt hatte. Ich freue mich jeden Tag wie ein kleines Kind, dass ich hier Trainer sein darf", erklärt Hirsch. "Als ich im Sommer mit meinem Co nach Meiderich gekommen bin, wurden wir gleich herzlich empfangen. Es ist sehr angenehm beim MSV und die Kommunikation untereinander ist sehr gut. Insgesamt arbeiten wir sehr hart, haben dabei aber jede Menge Spaß", sagt der abschließend. Kann Hirsch seine Arbeit so fortführen, dürfte im Sommer die Rückkehr in die 3. Liga feststehen. Und dann? Diese Frage bleibt offen, aber mit dem aktuellen Zusammenhalt scheint in Duisburg vieles möglich.