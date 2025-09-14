Dietikon und Tuggen überzeugen - YF klarer Sieger im Spitzenspiel

Am sechsten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus das Duell an der Tabellenspitze gegen den FC Freienbach gewonnen. Dietikon und Tuggen konnten ebenfalls klare Siege feiern und auch die meisten anderen Zürcher Teams waren erfolgreich.

Vor rund 200 Zuschauern startete der FC Freienbach besser in das Spitzenspiel. Die Höfner zeigten bereits in den ersten fünf Minuten mehrere gefährliche Angriffe über die linke Seite. Teixeira hatte sogar das 1:0 auf dem Fuss, verfehlte das Ziel jedoch knapp.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: YF Juventus bestimmte das Spielgeschehen, während sich Freienbach weit zurückzog. Die defensive Taktik der Flühmann-Elf schien zunächst aufzugehen – bis zur 55. Minute: Nach einem ungestümen Foul von Gönitzer am durchgebrochenen Chagas entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Chagas trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:0.

Erst nach dieser Anfangsphase fand YF Juventus besser ins Spiel und erhöhte ab der Mitte der ersten Halbzeit spürbar das Tempo. Freienbach stand tief und machte die Räume auf dem engen Platz am Juchhof geschickt dicht. Dennoch kam YF Juventus zu einigen guten Chancen – unter anderem traf Tavares die Latte. Oft jedoch agierten die Stadtzürcher zu verspielt und verpassten den richtigen Moment für den Abschluss. So rettete sich Freienbach mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Erst nach dem 2:0 schaltete YF einen Gang zurück, was Freienbach wieder etwas Raum verschaffte. Die Höfner konnten sich nun erstmals seit den Anfangsminuten in der gegnerischen Hälfte festsetzen und kamen zu ein bis zwei guten Möglichkeiten. Für einen Anschlusstreffer reichte es jedoch nicht.

Mit der Führung im Rücken spielte YF Juventus noch dominanter und liess den Ball laufen, während Freienbach hinterherlief. Mehrmals hatte der FCF Glück, dass es zunächst beim knappen Rückstand blieb. Doch schliesslich fiel das zweite Tor – erneut war Chagas der Torschütze.

Getroffen: Dietikon überrollt Widnau

Der FC Dietikon feierte gegen den Aufsteiger Widnau einen souveränen 4:0-Heimsieg.

Die Limmattaler legten einen Blitzstart hin und gingen bereits nach wenigen Minuten in Führung. Kurz darauf fiel nach einem Eckball das zweite Tor. Widnau fand nie wirklich ins Spiel, zu dominant trat Dietikon über die gesamte Partie hinweg auf. Auch nach dem Seitenwechsel liess das Heimteam nicht locker: In der 63. Minute traf Neuzugang Freddy M'Biye zum 3:0, ehe der eingewechselte Ugljesic kurz vor Schluss mit dem 4:0 den Endstand markierte.

Trotz des klaren Vollerfolges fand FCD-Trainer Daniel Tarone noch ein Haar in der Suppe. "Wir können zweifellos stolz auf das bisher Erreichte sein. Aber gegen Widnau hätten wir das Spiel erstens früher entscheiden sollen und zweitens viel höher gewinnen müssen", zeigte sich der Dietiker Cheftrainer in der "Limmattaler Zeitung" selbstkritisch.

Überzeugend: Tuggen mit klarem Heimsieg gegen Baden

Der FC Tuggen kommt immer besser in Fahrt und setzte mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den FC Baden ein erstes Ausrufezeichen in der noch jungen Saison.

Zu Beginn agierten die Märchler zurückhaltend und überliessen den Gästen aus dem Aargau in den ersten 20 Minuten weitgehend das Spielgeschehen. Baden trat körperlich robust auf, doch Tuggen stand defensiv stabil und liess kaum Chancen zu. Nach rund 20 Minuten nahm sich Caine Keller ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab – sein wuchtiger Schuss schlug unhaltbar im Netz ein und brachte die Hausherren in Führung.

Nur 15 Minuten später war es erneut Keller, der auf 2:0 erhöhte. Nun dominierte Tuggen die Partie klar und stellte noch vor der Halbzeitpause auf 3:0, als Rodrigues eine präzise Flanke per Kopf vollendete.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Tuggen einen Gang zurück, blieb aber spielbestimmend. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter brachte den vierten Treffer. Baden konnte in der Schlussphase immerhin noch den Ehrentreffer erzielen – am verdienten 4:1-Sieg der Gastgeber änderte das jedoch nichts.

Zurück: Wettswil gewinnt wieder

Nach einigen schwierigen Wochen gelang Wettswil-Bonstetten endlich wieder ein Sieg. Die Mannschaft setzte sich auswärts mit 2:1 gegen Mendrisio durch.

Auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Rasen im Süden des Tessins entwickelte sich ein typisches Kampfspiel. Obwohl der schlechte Untergrund den technisch versierten Ämtlern nicht in die Karten spielte, gingen sie bereits in der 16. Minute durch einen Drehschuss von Mesonero in Führung.

Die zweite Halbzeit war von vielen Unterbrechungen und wenig Spielfluss geprägt, woraufhin Mendrisio den Ausgleich erzielen konnte. Doch die Antwort der Elf von Trainer Lichtsteiner folgte prompt: Nur zwei Minuten später gelang ihnen der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand.

Gewonnen I: Kosova mit knappem Auswärtssieg

Der FC Kosova kam auswärts gegen den AC Taverne zu einem knappen 1:0-Vollerfolg. Das entscheidende Tor der Stadtzürcher erzielte Pren Gjini in der 57. Minute.

Gewonnen II: Winterthur Sieger im U21-Duell

Die U21 des FC Winterthur behielt im Spiel mit der U21 des FC St. Gallen mit 1:0 die Oberhand. Die Winterthurer finden damit nach mässigem Saisonstart immer besser zur Form der letzten Jahre.

Unglücklich: Zehn Höngger verlieren in letzter Minute

Der SV Höngg musste sich zu Hause Collina d'Oro mit 1:2 geschlagen geben. Bereits in den Anfangsminuten schwächten sich die Stadtzürcher selbst, als Andrej Affolter früh mit Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl gelang Höngg kurz darauf der Führungstreffer. Die Gäste aus dem Tessin reagierten jedoch prompt und erzielten den Ausgleich.

In der Nachspielzeit entschied Collina d’Oro die Partie zu ihren Gunsten – ein bitteres Ende für ein kämpferisch starkes Höngg.

