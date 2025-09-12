«Wir wollen YF alles abverlangen»

Der FC Freienbach ist so etwas wie das Team der Stunde in der Erstliga-Gruppe 3 . Die Höfner haben aus den ersten fünf Partien vier gewonnen und liegen auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Cheftrainer Stefan Flühmann spricht über den erfolgreichen Saisonstart und blickt voraus auf das Spitzenspiel am kommenden Wochenende.

Letzte Saison mussten wir lange beissen. Das war nicht einfach für uns und das verschafft einem auch einen gewissen Druck. Nun sieht es natürlich besser aus, auch wenn wir noch immer eher am Anfang Saison stehen. Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass wir unsere Achse behalten konnten. Das gibt uns Stabilität. Auch muss man sehen: in der Startelf spielen viele Spieler der Mannschaft der letzten Saison. Wir hatten zum ersten Mal seit langem keinen grossen Umbruch. Das Teamgefüge ist noch viel mehr zusammengewachsen. Die Automatismen stimmen und auch das Selbstvertrauen ist intakt.

Die letzte Saison hat der FC Freienbach auf Rang 12 abgeschlossen. Nun spielt man nach den ersten fünf Runden vorne mit. Was ist anders gegenüber der letzten Spielzeit?

Wir haben viele Spieler, die sich immer mehr zu Leaderfiguren entwickeln und in ihren Rollen wachsen. Ganz allgemein haben wir einfach viele gute Typen bei uns. Diese Typen ziehen mit und sie akzeptieren auch Entscheidungen wie etwa, wenn ein Spieler nicht spielt und man es ihm erklärt. Nach diesem gelungenen Start haben natürlich Selbstvertrauen getankt. Und mit diesen Selbstvertrauen treten wir auch mutiger auf. Das macht viel aus.

Welchen Anteil an diesem momentanen Lauf haben die neuen Spieler, die in der Sommerpause zum Team gestossen sind?

Es sind gute Leute zu uns gekommen. Zuzüge wie etwa Egzon Kllokoqi und Maximilian Göppel sind Gold wert. Beide bringen viel Erfahrung in dieser Liga und höher mit und haben bei uns bereits Führungsrollen übernommen. Zudem haben wir viele, talentierte, junge Spieler im Kader. Und wir haben sicherlich auch eine bessere Bank wie letzte Saison. Das ist enorm wichtig. Auch dies ist ein wesentlicher Faktor und mit ein Grund, weshalb es momentan so gut läuft.

Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel YF Juventus gegen Freienbach. Auf dem Papier ist YF wohl zu favorisieren. Wie beurteilt ihr die Ausgangslage vor diesem Topspiel?

Für viele von uns ist es ein Novum, ein solches Spitzenspiel in dieser Liga zu bestreiten. Die Jungs freuen sich selbstverständlich riesig darauf. In diesem Spiel wollen wir uns möglichst teuer verkaufen und natürlich nicht verlieren. Wir wissen aber auch, dass YF enorme Qualität hat. Dieses Team ist der Krösus dieser Liga, völlig klar. Wir sind jedoch hochmotiviert und wollen YF alles abverlangen.

Wie geht die Mannschaft die Vorbereitung für dieses Spitzenspiel an?

Grundsätzlich gehen wir dieses Spiel genauso an wie jedes andere auch. Das heisst: wir trainieren ganz normal. Im Prinzip haben wir auch nicht viel zu verlieren. Wir haben schon jetzt einen super Start in diese Saison hingelegt. Nun können wir diesen mit einem guten Ergebnis gegen YF am Samstag noch verbessern. Ich bin überzeugt, dass wir auch gegen diesen starken Gegner bestehen werden.

Das primäre Saisonziel für den FC Freienbach lautet: möglichst frühzeitig nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Muss diese Zielsetzung nach diesem erfolgreichen Saisonstart nun angepasst werden?

Unser Ziel bleibt ganz klar der Ligaerhalt. Das haben wir auch klar nach aussen so mitgeteilt. Wir hoffen, dass wir nicht bis zuletzt gegen den Abstieg spielen müssen, so wie es die letzten paar Saisons der Fall war. Im Winter werden wir dann eine erste Zwischenbilanz ziehen und schauen, wo wir stehen. Noch stehen wir immer noch erst am Anfang einer langen Saison.

