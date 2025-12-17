Dietfurt: Bezirksliga-Traum lebt trotz Urteil-Schocks

Durchweg positiv fällt das Zwischenfazit von Trainer Matthias Pfeifer aus: „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Wir haben im ganzen Kalenderjahr nur ein einziges Spiel verloren, haben heuer sehr konstant unsere Leistung abgerufen. Auch die Neuzugänge wurden schnell integriert.“ Unter anderem kam der Landesliga-erprobte Stürmer Felix Stark aus Bayreuth. Der Medizinstudent schlug sofort ein, steuerte in 15 Spielen 16 Tore und 13 Assists bei. Eine sagenhafte Quote! Gemeinsam mit Rückkehrer Elias Teßmer (17 Saisontore) sorgte Stark für einen mächtigen Qualitätsschub im Offensivbereich. Das Duo führt die Torjägerliste der Kreisliga 2 an. „Beide Stürmer haben bereits für nächste Saison zugesagt“, freut sich der Coach. Dies gilt auch für den Großteil der restlichen Mannschaft.



Allerdings avancierte Felix Stark auch zum Pechvogel. Aufgrund unglücklicher Umstände (wir berichteten) war der Neuzugang zu Saisonbeginn nicht spielberechtigt. Das fiel dem TSV jedoch erst nach dem vierten Saisonspiel auf. Das Ende vom Lied: Die 7-Täler-Kicker bekamen satte acht Punkte abgezogen – vier Spielwertungen plus ein zusätzlicher Punktabzug. Trotz des drohenden und schließlich rechtskräftigen Urteils performte die Mannschaft weiter. „Das spricht für den Charakter und die Mentalität der Mannschaft. Sie blieb fokussiert und stellte Woche für Woche unter Beweis, was in ihr steckt. Wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern eine Jetzt-erst-recht-Mentalität an den Tag gelegt“, lobt Pfeifer seine Schützlinge. „Auch wenn es natürlich irgendwo brutal ärgerlich ist, acht Punkte am grünen Tisch zu verlieren.“



Trotz des Mega-Punktabzugs sind die Dietfurter mittendrin im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz 2. Aktuell rangieren Steinsberg (37 Punkte) und Painten (34 bei einem Spiel mehr) vor dem TSV (33). Liga-Dominator TV Riedenburg (46) darf den Meistersekt schon kaltstellen. Gleich nach der Winterpause steigt das Direktduell zwischen Dietfurt und Steinsberg. „Gegen Steinsberg zeigt sich gleich, wo der Weg hingeht. Wir glauben weiter an uns und wollen so lange wie möglich um Platz zwei mitspielen. Die Chance ist da und diese wollen wir beim Schopfe packen“, gibt sich Matthias Pfeifer für die Restrückrunde kämpferisch. „In der Mannschaft herrscht eine brutale Stimmung, was momentan ein wichtiger Grund ist, dass wir erfolgreich sind“, so der Parsberger, der auch seinen Co-Trainer Christian Geß als „wichtigen Bestandteil“ bezeichnet.



Die Relegations-Teilnahme bzw. der Aufstieg ist kein Muss im Altmühltal: „Als ich vor eineinhalb Jahren hier angefangen habe, war die Prämisse, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Das wurde geschafft. Wir haben viel richtig gemacht in dieser Zeit. Doch das ist ein Prozess. Wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, geht in die Dietfurt die Welt nicht unter. Dann greifen wir nächste Saison wieder an“, erklärt Pfeifer, dessen eigener Verbleib sich „in den nächsten Wochen“ entscheiden wird. Seine Zusage damals hat der 44-Jährige jedenfalls „nicht bereut: Ein super Umfeld, und es tut sich auch infrastrukturell was. Der Verein kann in eine positive Zukunft schauen.“



Aktuell heißt es noch die Beine hochlegen. Der Grundstock für eine erfolgreiche Restsaison soll dann in der Winter-Vorbereitung gelegt werden. Highlight ist ein Trainingslager am Gardasee. Auch auf dem Hallenboden sind die Dietfurter aktiv – beim eigenen Hallenmasters. Für das Zweitages-Turnier am 24. und 25. Januar in der 7-Täler-Halle werden noch Teilnehmer gesucht!