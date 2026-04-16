Dieser Trainer wird den SC Frintrop ab Sommer übernehmen Nach seinem insgesamt fünften Jahr als Trainer des SC Frintrop ist für Kevin Voss am Ende der laufenden Spielzeit Schluss. Ihn zieht es weiter zum Heisinger SV. Sein Nachfolger ist inzwischen aber auch bekannt. von Markus Becker · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser

Fathi Ajbilou stand zuletzt im Tor des SC Frintrop - und kehrt als Trainer zurück. – Foto: Karim Handrick

Fathi Ajbilou ist kein unbekannter Name in den Reihen des SC Frintrop. Erst zum Ende der vorausgegangenen Spielzeit verließ der Keeper nach insgesamt 129 Einsätzen in Bezirks- und Kreisliga den Verein für den TuS Heven. Sein dortiges Intermezzo sollte nur von kurzer Dauer sein. Ab dem kommenden Sommer geht es zurück nach Frintrop - und zwar als Nachfolger von Chefcoach Kevin Voss.