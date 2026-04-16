Dieser Trainer wird den SC Frintrop ab Sommer übernehmen

Fathi Ajbilou ist kein unbekannter Name in den Reihen des SC Frintrop. Erst zum Ende der vorausgegangenen Spielzeit verließ der Keeper nach insgesamt 129 Einsätzen in Bezirks- und Kreisliga den Verein für den TuS Heven. Sein dortiges Intermezzo sollte nur von kurzer Dauer sein. Ab dem kommenden Sommer geht es zurück nach Frintrop - und zwar als Nachfolger von Chefcoach Kevin Voss.
"Nach sieben Jahren als Spieler kehre ich im Sommer zu meinem Herzensverein zurück – dieses Mal in neuer Rolle als Trainer. Dieser Verein bedeutet mir unglaublich viel, umso mehr freue ich mich auf die bevorstehende Aufgabe“, schildert Ajbilou der WAZ.
Mit seiner ersten Verantwortung als Übungsleiter wird Ajbilou jedoch keinen Kuschelkurs erwarten. Schließlich lechzt man beim SC Frintrop nach langen Jahren in der A-Liga wieder nach überregionalem Fußball. Nachdem das Team in der Saison 2024/25 den Aufstieg noch um wenige Punkte verpasste, stand in der Vorsaison schlichtweg Dominator Rot-Weiss Essen II im Weg. Der daraufhin neu formierte Kader musste sich phasenweise noch etwas finden. Auf dem sechsten Rang hat der SCF keine Chance mehr oben anzugreifen. Doch auch nach unten muss sich das Team bis zum Saisonschluss keine große Sorgen machen.
Wenn es nach Ajbilou geht, könnte Frintrop unter seiner Führung wieder eine größere Rolle einnehmen, was er auch an der Kaderplanung festmacht: "Viele interessante Spieler, auch aus höheren Ligen, haben uns bereits für die kommende Saison zugesagt", verrät er. "Dazu sind auch junge Talente dabei. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der nächsten Saison eine gute Rolle in unserer Liga spielen können."
Ajbilou, der seiner Zeit im Äquivalent zur heutigen Regionalliga West immerhin auf einen Einsatz für die SG Wattenscheid kommt, ist der feststehende Baustein im Gerüst des SCF. Nach seinen Aussagen dürften weitere alsbald folgen.
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