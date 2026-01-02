Dieser Bundesligist macht das Rennen um Ex-Erkenschwick-Shootingstar

Spielte 2024 noch für Erkenschwick in der Oberliga, nun bald in der Bundesliga: Ayoube Amaimouni-Echghouyab – Foto: Julian Zörner

2024 spielte Ayoube Amaimouni-Echghouyab noch für die SpVgg Erkenschwick in der Oberliga Westfalen. Nach einer erfolgreiche Debütsaison im Seniorenbereich (18 Tore, sechs Vorlagen) folgte ein rasanter Aufstieg in den Profifußball für den Flügelspieler. Bei der TSG Hoffenheim II spielte sich der in der Dortmunder Nordstadt aufgewachsene Marokkaner auf Anhieb in die Startelf, feierte dort die Meisterschaft in der Regionalliga West und sorgte in der Hinrunde der aktuellen Drittliga-Saison für Furore.

Mit neun Toren und fünf Assists gehört Amaimouni-Echghouyab zu der größten Entdeckung der 3. Liga und zählte bei transfermarkt.de mit einem Marktwert von 2 Millionen Euro jüngst zum wertvollsten Spieler der gesamten Liga. Die Leistungen des 21-Jährigen, der in der Jugend von Arminia Bielefeld und RW Essen ausgebildet wurde, blieben nicht lange unentdeckt. Viele Topclubs aus der Bundesliga und Europa, darunter unter anderem Bayer Leverkusen, Como oder Club Brügge, sollen an Ayoube Amaimouni-Echghouyab interessiert gewesen sein, gerade auch weil sein Vertrag im Sommer 2026 ausgelaufen wäre. Das Rennen hat nun aber ein anderer Club gemacht, der den früheren Oberliga-Senkrechtstarter mit sofortiger Wirkung zum Bundesliga-Profi macht. "Rasante Entwicklung nicht nur in Deutschland aufgefallen"

Und zwar hat Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt das Rennen um Amaimouni-Echghouyab. Bei der SGE ist der 21-Jährige der dritte Wintertransfer nach Keita Kosugi (Djurgårdens IF, Schweden) und Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib (SV Elversberg), der selbst vor einem Jahr noch beim FC Gießen in der fünftklassigen Hessenliga unter Vertrag stand und einen fast identischen Aufstieg erlebte. Am Main erhält Ayoube Amaimouni-Echghouyab einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031. Frankfurts Sportdirektor Tammo Hardung sagt über die Verpflichtung: "Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team. Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn. Seine rasante Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgefallen. Umso mehr freut es uns, dass er sich für unseren Weg und klaren Plan, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat. Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden."